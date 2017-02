Danmarks digitalisering: Vi tværer postens milliard-tab af på svenskerne

Foto: Povl D. Rasmussen.

Sverige bliver hårdt ramt af, at Danmark sparer hundredemillionvis af kroner på digital post. For Sverige ejer størstedelen af PostNord og har ingen digital post-løsning at spare penge på.

Sverige står umiddelbart som taber af Danmarks enestående digitalisering.Tabet kommer i nedgangen af brevforsendelser hos PostNord, som er ejet 60 procent af Sverige og 40 procent af Danmark.Computerworlds svenske søstermagasin Computer Sweden forklarer med afsæt i PostNords regnskab for 2016, at PostNord nu står tilbage med svenskerhåret i postkassen.I regnskabet fremgår det, at det dansk-svensk-ejede postselskab måtte lide et tab på 1,24 milliarder kroner, hvilket mestendels går ud over Sverige.Det svenske tab skyldes, at vi i Danmark har digital post, som staten hver år sparer store millionbeløb i porto på at have indført.Læs også: Efter flere års hårdt arbejde: Så mange danskere er nu med på digital post En lignende statslig digital post-løsning har man ikke i Sverige, hvor staten på postfronten blot taber penge, mens den svenske stat også ejer den største andel i det tabsgivende postselskab.I årsregnskabet fra PostNord fremgår det, at Danmarks digitalisering står bag de største tab i det dansk-svensk-ejede postselskab.Det beskriver PostNords administrerende koncernchef på følgende måde:PostNords resultat påvirkes fortsat af kraftigt faldende brevmængder, primært i Danmark. Den kraftige digitalisering har ført til en dramatisk og negativ vækst for de danske operationer på både volumen og indtjening."Læs også: Digital post koster kassen for Post Danmark Danmark går dog ikke fri for at blive ramt af PostNords analoge nedtur.For tabet har også fået dystre konsekvenser i Danmark, hvor op mod 1.000 danske PostNord-arbejdere i den kommende tid må vinke farvel til deres jobs.