Webbureau eftergiver gæld til vrede kunder efter massiv kritik og beskyldninger om bondefangeri: Direktør vil kun interviewes per mail

Interview: Webbureauet Business Solution slår en streg over flere kunders gæld til webbureauet efter massiv kritik af selskabets forretningsmetoder. Selskabs-ejer Philip Kaas afviser kategorisk at stille op til interview. Istedet kræver han, at vi mailer til ham. Se hans svar her.

Efter blandt andre Computerworld og ikke mindst vores læsere har sat spotlys på webbureauet Business Solutions forretningsmetoder, blæser der nye vinde fra webbureauet.Først har webbureauet eftergivet gælden hos sportsmassør Regin Jensen, som tidligere har fortalt om sin toårige nærkamp med webburauetComputerworld erfarer, at flere Business Solution-kunder er blevet tilbudt at få eftergivet deres gæld, efter Regin Jensen efter omtale i Computerworld pludselig fik eftergivet sin gæld til Business Solutions.Disse kunder har efter sigende fået beskeden om, at webbureauet omstrukturer med blandt andet en ny direktør, og at der derfor bliver lavet om på en række ting.Business Solution-stifter Phillip Kaas afviser kategorisk at stille op til et telefoninterview med Computerworld, der ellers gerne vil høre mere om, hvad disse ændringer præcis indebærer.Philip Kaas har i stedet forlangt at få tilsendt spørgsmål på mail, som han derefter har svaret skriftligt på. Dette er en udbredt metode til at undgå opfølgende spørgsmål i interview-situationer.Andre hosting-firmaer har således tidligere anvendt samme metode og afvist at stille op til interview og besvare spørgsmål om deres kritiserede forretningsmetoder."Hele virksomheden er ved at blive omstruktureret og i den forbindelse er der en proces i gang med at kigge alle kunder igennem, som fik den omtalte kampagne," skriver Philip Kaas til Computerworld på mail."Det handler ikke om at eftergive gæld, men at vi tager en god dialog med kunderne. Vi lytter til deres situation og tager derefter en sund snak omkring at finde en løsning sammen," svarer Phillip Kaas."Det er korrekt. Det er dog vigtigt at imødekomme kritik og udvikle sig i en positiv retning. Vi går ikke op i det økonomiske, men mere at vores kunder får en positiv oplevelse hos os. Lige nu er vi i gang med en langsigtet proces, som vil forbedre hele virksomheden.""Man kan ikke komme udenom at dette har været en omkostelig affære, men nøglen til langsigtet succes er at lytte til sine kunder og sætte dem i centrum.""Det er en sag imellem den enkelte kunde og os. Der er to sider af hver historie, så det er vigtigt, at man ikke skærer alle over en kam.""Der har været tale om under én procent af vores kunder, som har udtrykt en mangel på gennemsigtighed i forbindelse med den omtalte kampagne. Vi må erkende, at det ikke er godt nok at stille sig tilfreds med at gøre 99 procent af sine kunder glade," svarer Phillip Kaas og fortsætter:"Derfor er vi i gang med at kigge alle sager til bunds og finde en løsning. Det er vigtigt for os at vores kunder ved, at vi lytter til alle. Det er ligegyldigt, om man er en virksomhed med 100 ansatte eller er enkeltmandsfirma. Har man ros eller ris til den måde, vi gør tingene på, så tager vi henvendelsen alvorligt.""Vi har taget kritikken til os. Der er en større omstrukturering af virksomheden i gang, og der bliver strammet op på alle fronter. Med dette tiltag kan de danske virksomheder fortsat nyde godt af vores services og ydelser, uden der sker misforståelser fremadrettet.""Hos Business Solution er vi et solidt team af passionerede medarbejdere, som er stolte af deres arbejde og har en interesse i, at alle vores kunders behov bliver imødekommet. Det var derfor en nem beslutning hos os, at vi skulle tage en god dialog med kunderne. (Vi skal, red) finde en fælles løsning med dem.""Den omtalte kampagne er blevet nedlagt, og hele vores salgsafdeling er ved at gennemgå en større intern uddannelse, så vi undgår misforståelser fremadrettet.""Det er korrekt at vi internt har omorganiseret. Dette er stadigvæk en proces, så jeg kan desværre ikke uddybe det nærmere."