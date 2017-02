Storkontorets støj-skræk: Facebook-videoerne i dit feed auto-afspiller snart med lyd

Foto: Doug Belshaw

Facebook har testet automatisk afspilning af videoer med lyd, så den oplevelse får op mod to milliarder brugere også snart fornøjelsen af. Du kan dog godt slå lyden fra, hvis videoerne med lyd larmer alt for meget.

Facebook bryder lige om lidt stilheden, når du scroller nedover dit nyhedsoverblik på det sociale medie med knap to milliarder brugere.For indtil nu har videoerne været afspillet uden lyd, når du er rullet forbi dem på Facebook. Men det bliver der meget snart lavet om på.Det forklarer Facebook i en nyhedsopdatering på selskabets eget sociale medie."Efter at have testet lyd i vores News Feed og hørt på den positive feedback, er vi langsomt ved at tilføje funktionaliteten til flere folk. Med den kommende opdatering vil lyden fade ind og ud, mens du scroller igennem videoer i nyhedsoverblikket, så de bliver mere levende," lover Facebook om lydsiden til sit medie.Det sociale medie oplyser dog ikke, hvem og hvor mange der har testet den automatisk afspillede lyd, der i et storkontor på arbejdspladsen med mange pc'er tunet ind på Facebook kunne kom til at lyde som et mixtape på crack.Det fremgår også af Facebooks nyhed om den auto-afspillede lyd, at på mobiltelefoner med den lydløse funktion aktiveret vil videoerne ikke larme.Samtidig kan du også selv slå auto-afspilningerne af lyden fra i dine Facebook-indstillinger.Udover den snart lydfyldte videooplevelse på Facebook kan det sociale medie også diske op med forbedret visning af vertikale videoer på mobiltelefonen.Derudover får du mulighed for at scrolle igennem dit Facebook-feed uden at skulle stoppe for videoer, der derimod popper op og kører videre i et lille vindue i din browser eller på din Facebook-app.Slutteligt tilbyder Facebook også snart muligheden for at se Facebook-videoer på den store skærm, da du inden for en overskuelig fremtid via en nyudviklet Facebook-app vil kunne skyde dine videoer op på fjernsynet.Denne videoskydning kan i første omgang ske gennem Apple TV, Amazon Fire TV og Samsung Smart TV, mens Facebook forventer, at der kommer flere platforme til med tiden.