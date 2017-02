Prøvekørt: Amazon klar med Skype For Business-konkurrent - er der overhovedet noget nyt under solen?

AWS har lanceret Skype-konkurrenten Chime, der lover bedre lyd og video-kvalitet end konkurrenten Skype. Vi har testet platformen.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Du skal gøre dig umage, når du skal tiltrække it-folk Det er afgørende, at du formår at udforme en god jobannonce, når du skal gøre din virksomhed attraktiv over for potentielle it-kandidater. | Læs mere

Samtaler er overskuelige, men teksten er meget lille. Selve designet er lidt uinspirerende.

Med to klik i Chime Pro, kan du oprette og indkalde til et møde med op til 100 deltagere. Du kan desuden planlægge møder via Outlook, som automatisk ringer op når mødet starter.

Videokvaliteten var udmærket under vores test-forsøg.

Amazons reklame-video for Chime

Endnu en morgen, endnu en "Unifying Communication-platform", som du kan vælge.Amazon Work Spaces (AWS) har annonceret Chime, en kommunikationsplatform, der fungerer i skyen ligesom Skype, Microsoft Teams, Slack, Cisco Spark og WebEx og alle de andre kommunikationsplatforme på markedet.En kommunikationsplatform, der lover færre frustationer, bedre mødeopkaldskvalitet- og muligheder og generelt mere stabilitet.Mindre bullshit, så at sige.Er du indædt Skype-bruger, løfter du måske armene i vejret og skriger "halleluja" - i hvert fald nogle af jer, kan vi forstå:Vi har taget et kig på Amazons nye platform.Amazon Chime er en cloud-tjeneste med dertil hørende desktop, mobil og web-apps på iOS, MacOS, Android og Windows.Vi har testet på Windows, MacOS og iOS. Alle steder fungerede appen fint, og opkald og beskeder blev modtaget med det samme.Chime fungerer som de andre tilgængelige tjenester ved at have en kontaktliste af personer, som enten kan kontaktes direkte eller via gruppemøder. Du kan skrive, ringe, dele filer og oprette gruppemøder i appen - ligesom du kan i Skype For Business.Chimes brugerflade er ærlig talt en smule sjælløs og uinspirerende. Amazon har tydeligvis fokuseret på funktionerne frem for et spændende og levende design, hvilket trækker paralleller til IBM's Lotus Notes.Ingen har lyst til at blive sammenlignet på designet med Lotus Notes.Omvendt fungerer Chimes funktioner som lovet. Selve chat-elementet fungerer som i kommunikationstjenesten Slack, hvor du enten kan skrive direkte til enkeltpersoner eller oprette grupper/teams med udvalgte deltagere.Det er smart og overskueligt, men fungerer ikke meget anderledes end i eksempelvis Slack.Teksten er dog meget lille, og den kan være svær at læse - både i iOS-app og på computer. Dertil kommer en række underlige mangler, såsom ikke at kunne drag-and-droppe filer, men i stedet skal vælge igennem Stifinder, eller at programmet ikke har sin egen billedviser.Mødehåndteringen er Chimes mest interessante element. Chime kan forbindes til Outlook, og du kan sende kalenderaftaler om møder ud til gud og hver mand, der er en del af Chime. Så snart mødet er aktivt, optræder det øverst i din samtale-bjælke i Chime, så du hurtigt kan deltage.I det digitale møde, hvad end I er to eller flere, har du et fint overblik over hele mødet opdelt i tre områder. Du har enten en skærmdeling eller video-feed, du har en oversigt over, hvem der deltager i mødet, og ikke mindst hvem der taler lige nu, og du har et chatfeed, hvor der kan deles tekst og filer.Du kan også tydeligt se, hvem der denne gang har sin hund til at gø i baggrunden, så man kan slå hans lyd fra. Slut med at råbe spørgende ind i samtalen, hvem der larmer.Opkaldskvaliteten via WiFi var god og lyden klar og tydeligt, men det har jo lige så meget at gøre med kamera og mikrofon på vores enheder som Amazons software. Video-forbindelsen virkede mere stabil, end det vi til dagligt oplever på Skype.Køber du Chime Pro-abonnement, kan du tilgå tjenesten via et almindeligt telefonopkald uden brug af tilhørende app.Og nu til det med småt: Prisen.Med et almindeligt Chime basis-abonnement kan du gratis lave 1:1 stemme- og videoopkald, ligesom du kan implementere Outlook.Du kan også lave store chatrooms med et utal af deltagere, men al kommunikation gemmes kun i 30 dage. Det minder i høj grad om samme begrænsning ved Slack.Næste trin, Chime Plus, koster 2,5 dollar per måned per bruger, tillader skærmdeling og remote desktop control via Chime, ligesom Chime kan styres centralt af en it-administraion. Der gemmes op til en gigabyte per bruger af både chat- og fildeling.Til sidst den største og dyreste pakke: Chime Pro. Her koster der 15 dollar om måneden per bruger, men du kan afholde videomøder med op til 100 personer på en gang (deltagerne er gratis/behøver ikke være Pro-brugere). Har du eksisterende konference-udstyr fra eksempelvis Polycom, kan du også integrere dette til Chime. Læs hele funktions og prisoversigten her. Der findes så mange "Unifying Communication-tjenester," at alle har sin favorit og sit hade-software.AWS Chime er blot en af mange og lægger sig op ad Amazons WorkDocs og WorkMail-tjenester som business-produktivitetstjenester.Der er ikke meget nyt under solen, men ud fra vores korte test, vil vi sige, at Chime har noget at byde på. Mødehåndteringen er både interessant og velfungerende, men hvis du allerede har et velfungerende setup, som dine ansatte er glade for, er der ingen grund til at kigge denne vej.Hvis du er interesseret, tilbyder Amazon en 30 dages prøveperiode på Pro-abonnementet.