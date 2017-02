Storby tæt på at skrotte Linux efter 14 års open source-brug: Windows 10 er meget bedre

Den tyske millionby München med 1,5 millioner indbyggere har siden 2003 satset på Linux og har sågar sin egen distribution ved navn LiMux. Men nu har byens borgmester og et flertal i byrådet set sig sultne på Windows 10.

Den tyske storby München kigger mod at droppe sit egetudviklede Linux-projektet LiMux, efter byens borgmester har besluttet sig for at få installeret Windows 10 på offentlige computere inden år 2020 rinder ud.Dermed ser det ud til, at en af verdens største Linux-brugere er på vej tilbage til Microsoft, som tilbage i 2003 blev droppet udover enkelte installationer med særlige applikationer.I 2013 var Limux-projektet ellers færddigjort, hvor 15.000 medarbejderes arbejdscomputere var migreret til Linux.Det skriver ZDNet Byens borgmester Dieter Reiter melder dog nu om, at medarbejderne i Mücnhen ikke bryder sig om open source-softwaren i LiMux-projektet.Den udmelding kommer, efter München har haft konsulentfirmaet Accenture til at måle it-tilfredsheden blandt byens medarbejdere."Mere end halvdelen er ikke tilfredse," lyder konklusionen fra Dieter Reiter baseret på Accenture-rapportens resultater.Storbyens politiske flertal har derfor sat gang i en proces, hvor der skal regnes på, hvor meget det koster i penge, timer og mandskab at migrere byens applikationer tilbage til Windows-systemet.Samtidig påpeger medlemmer af byrådet på, at Windows er "markedsstandarden".Nyhedsmediet citerer en talskvinde for Dieter Reiter, for at sige, at det endnu ikke er helt vedtaget, at byen vælger Microsofts Windows 10-styresystem i 2021.Den udtalelse køber lederen af Free Software Foundadation i Europa, Matthias Kirschner, dog ikke helt."Politikerne træder en lille smule tilbage, fordi alle kigger på dem, men på den anden side er det ret klart, hvad de har gang i," siger han til ZDNet.Samtidig med arbejdet med at få München-medarbejderne tilbage til Windows-systemet, har flere politikere meldt ud, at det ikke er Linux-systemet LiMux, der er problemet.Derimod skulle utilfredsheden bunde i interne, strukturelle it-organisatoriske udfordringer."68,6 procent svarer jo, at de er meget tilfredse med softwaren," pointer Florian Rorh fra oppositionspartier De Grønne.Flere observatører i Linux-miljøet bakker op omkring den holdning, da Münchens migrering fra Windows til Linux tilbage i 2003 faldt sammen med et it-centraliseringsprojekt, som har kørt skævt lige siden indførslen.Du kan læse mere om Münchens satsninger på Linux her: