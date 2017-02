Aktie-eksperter: Trump-effekten er skyld i Apple-aktiens himmelkurs - og den kan blive ved med at stige

Der er gode muligheder for, at Apple-aktien fortsætter med at stige, men chancen for gentagelse af sidste årtis aktie-boom er lig nul, lyder det fra en ekspert.

"Som jeg plejer at sige: Efter en top kommer der en ny top."

"Sandsynlighed for, at det sker igen er lige præcis 0 procent, og det kan jeg sige med meget stor sikkerhed."

"Vi plejer i bred almindelighed at sige, at du skal købe på rygter og sælge på fakta."

Tidligere på ugen ramte Apple-aktien det højeste kursniveau i virksomhedens historie.Men aktien kan meget vel fortsætte sin positive udvikling i de kommende år, lyder det fra Per Hansen, der er investeringsøkonom og aktie-ekspert hos investeringsplatformen Nordnet."En aktie-top behøver ikke nødvendig blive efterfulgt af en dal. Som jeg plejer at sige: Efter en top kommer der en ny top," siger han til Computerworld.Aktien toppede i dagene efter, at Apple afleverede sit seneste kvartalsregnskab, der viser en fremgang i iPhone-salget og et generelt resultat, som er en anelse mere positivt end analytikerne på Wall Street havde forventet.Ifølge Per Hansen er den stigende aktiekurs blandt andet resultatet af, at mange investorer har været lidt for pessimistiske på Apple vegne og derfor har undervurderet virksomhedens styrke i konkurrencen mod eksempelvis Samsung.Samtidig er det også kommet frem, at det amerikanske børs-orakel Warren Buffet gennem de seneste måneder i stor stil har opkøbt aktier i Apple.Men det er langt fra de eneste forklaringer, vurderer han.For selvom Apple sammen med andre tech-virksohmeder har været markante i deres kritik af den amerikanske præsident Donald Trump, så vurderer Per Hansen dog, at det netop er meldingerne fra Donald Trumps regering, som har været med til at påvirke Apple-aktien positivt.Her har mange investorer eksempelvis en forhåbning om, at Donald Trump vil gøre det lettere for virksomheder at flytte kapital fra oversøiske datterselskaber hjem til USA.Eksempelvis er 94 procent af Apples kapitalbeholdning på 1.700 milliarder danske kroner i dag placeret udenfor USA, og Apple vil med de nuværende regler blive ramt af et stort skattesmæk, hvis pengene føres hjem."Donald Trump har luftet tanken om at fjerne repatrieringsskatten, og det kan gøre det muligt for Apple at føre deres kapital hjem til USA, hvor kapitalen eksempelvis kan bruges på forskning, virksomhedsopkøb eller på udbetaling af aktie-udbytte og aktieopkøbsprogrammer. Det er nok især det sidstenævnte, som mange investorer håber på," siger han.På trods af at Per Hansen ser gode muligheder for, at Apple-aktien på den lange bane vil fortsætte sin positive udvikling, slår han også fast, at aktionærerne ikke skal forvente en eksplosiv kurs-udvikling i stil med den, som Apple-aktien oplevede efter årtusindeskiftet.Investerede du én krone i en Apple-aktie i 2003 vil du ifølge Per Hansen have 100 kroner i dag."Sandsynligheden for, at det sker igen er lige præcis 0 procent, og det kan jeg sige med meget stor sikkerhed. Det skyldes ikke, at jeg har et negativt syn på Apple-aktien, men fordi Apple i dag har en markedsværdi på over 700 milliarder dollar, og hvis du 100-dobler det, så kommer du relativt hurtigt frem til, at det svarer til en værdi, der er mange højere end hele verdens samlede bruttonationalprodukt. Det er ganske enkelt ikke realistisk at forestille sig," siger han.Leonhardt Pihl er direktør for Dansk Aktionærforening, og han vurderer ligesom Per Hansen, at væksten i Apple-aktien i høj grad kan tilskrives Trump-administrationens udmeldinger om repatriering af oversøsisk kapital.Dansk Aktionærforenings har en politik om ikke at give konkrete anbefalinger om enkelte aktier.Derfor ønsker Leonhardt Pihl ikke at vurdere, om det i øjeblikket er et godt tidspunkt at gå ind i Apple-aktien."Men vi plejer i bred almindelighed at sige, at du skal købe på rygter og sælge på fakta. Det holder naturligvis ikke altid, men typisk er det sådan, at når et forhold går fra at være et rygte til et faktum, så bliver det også indregnet i kursen, og derfor er der kun en begrænset gevinst at hente," siger Leonhardt Pihl.Han forklarer, at det i den konkrete situation derfor må være op til den enkelte aktionær at afgøre, om udmeldingerne fra Trump-administrationen om repatrieringsskatten er at betragte som et rygte, eller om de er så konkrete, at det nærmer sig et faktum.