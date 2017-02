Microsoft lancerer Windows Insider-test til virksomheder for at teste virksomhedsfunktioner

Microsoft har stor succes med sit beta-program Windows Insider, men alt for få testede de mere business-orienterede funktioner.

Flere millioner beta-testere hjælper Microsoft med at finpudse og finde fejl i beta-versioner af Windows 10-systemet, inden det sendes ud til menigmand og virksomheder.Det sker igennem Microsofts Windows Insider-program, som alle kan deltage i og på den måde prøve de nyeste funktioner i Windows 10 - med dertilhørende fejl og mangler.Det giver brugbar feedback til Microsoft og forhåbentlig færre fejl til os andre med den almindelige version af Windows 10.Men for få Insidere tester Windows 10's erhvervsorienterede funktioner i Windows Insider-versionerne. Derfor har Microsoft annonceret "Windows Insider Program for Business", som Microsoft forkorter til WIP4Biz.Det skriver Neowin.net. Målet med WIP4Biz er at gøre Insider-versionerne lettere at tilgå som virksomhed, så Microsoft får mere feedback på områder som domæne-håndtering, fjerntilgang, Group policies og Hyper V-baseret Sandboxing.Sidstnævnte funktion findes kun i Windows 10 Enterprise-versionen, som få Windows Insidere har adgang til.WIP4Biz-programmet vil give it-professionelle bedre muligheder, værktøjer og support til at få implementeret og testet Windows 10 Insider-builds, så feedback lettere kan sendes tilbage til Microsoft.Feedback og løbende forbedringer er hele formålet med den nye "Windows-as-a-Service"-tankegang.Dona Sarkar, Microsofts chef for Windows Insider-programmet, mener da også, at alle virksomheder burde installere Windows Insider-versioner på mindst 1 procent af firmaets computere for at kunne se, hvad der kommer til styresystemet i de kommende måneder.Virksomheder og it-professionelle kan registrere sig som interesseret her , men der går endnu let par måneder, før den udvidede support, værktøjer og community ankommer.