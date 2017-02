Oracle under pres: Det kommercielle database-marked vil skrumpe voldsomt i de kommende år

Oracle står over for en hård fremtid: Det kommercielle database-marked skrumper hastigt, og selskabet kan ikke nå at skifte kurs, lyder det fra analysehus.

Verdens største udbyder af kommercielle databaser, Oracle, står over for nogle hårde år.Det mener analysehuset Samadhi Partners Equity Research, som i en stor analyse på Nasdaq.com peger på situationens alvor for Oracle.Ifølge Samadhi Partners vil markedet for kommercielle database-løsninger skrumpe med 20-30 procent i løbet af de kommende fire år.Markedet er i dag på 26,6 milliarder dollar - knap 210 milliarder kroner.Det er Oracles absolutte hovedmarked.Selskabet har i de senere år været i gang med at opbygge forretning på markedet for cloud- og abonennements-baserede løsninger."Men vi tror ikke, at Oracle kan ændre sine omsætnings-strømme fra legacy kommercielle databaser til cloudbaserede abonnement-tilbud hurtigt nok til at opveje nedgangen i markedet," lyder det fra Samadhi Partners i analysen.Det traditionelle database-marked domineres i dag af de tre store spiller Oracle, IBM og Microsoft.Ifølge Samadhi Research har markedet været en af de mest stabile og ‘sticky' i hele teknologisektoren i 20 år."Det er vores overbevisning, at hastigheden og omfanget af dets [markedets, red] nedgang vil overraske mange investorer," lyder det fra analysehuset.Samadhi Research vurderer, at markedet vil droppe med flere milliarder dollar om året i de kommende år og at det presset på markedet først lige er begyndt.Det skyldes blandt andet, at kunderne i stor stil søger over mod cloud-baserede tjenester, hvor ‘de fleste løsninger anvender gratis open source databaser.'Desuden peger Samadhi Research på, at der er stor vækst i områder som sociale medier, IoT og ustrukturerede data, der alle er ‘dårligt egnede til SQL-standard, som database-oligopolet bygger på,' ligesom de forskellige NoSQL-open source-løsninger i dag er stabile og funktionelle.Ifølge analysehuset står Oracle med transformationen på markedet til at blive ramt hårdere end IBM og Microsoft.Det skyldes, at Oracle henter en langt større del af sin omsætning på dette marked.36 procent af Oracles omsætning kom i 2016 fra markedet for database-software, mens blot 11 procent kom fra cloud'en. Til sammenligning hentede Microsoft og IBM under fem procent af deres omsætning på database-markedet.Analysehuset peger på, at Oracle har stærkt brug for ‘aggressive tiltag,' der kan hurtigt kan øge omsætningen på områder uden for database-markedet, hvis selskabet skal bibeholde sin nuværende markedsværdi."Især har Oracle stærkt brug for radikale og hurtige organisatoriske og kulturelle forandringer mod ‘cloud-first,' hedder det - blandt andet ved at både sælgere og kunder fokuserer mere aggressivt på cloud'en.Samadhi Research tror ikke, at SQL databaserne er ved at dø. De vil i mange år givet komme til at spille en vigtig rolle i forskellige organisationer, men de vil i stigende grad blive ‘marginaliseret og omkostnings-reduceret i så høj grad som muligt' på samme måde, som vi har set det med mainframes, hedder det."Vi ser allerede, at mange af disse værktøjer modnes i Hadoop-økosystemet, der allerede tilbyder mange forskellige måder at integrere med SQL databaser."