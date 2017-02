Dansk Silicon Valley-veteran: "Hver morgen i bilen på vej på arbejde solgte jeg i den periode for en million kroner af mine medarbejder-aktier. Det var sgu meget fedt"

Martin Frid-Nielsen er en af de danske veteraner i Silicon Valley. Her fortæller han tre anekdoter fra sin tid i verdens teknologiske epicenter.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Du skal gøre dig umage, når du skal tiltrække it-folk Det er afgørende, at du formår at udforme en god jobannonce, når du skal gøre din virksomhed attraktiv over for potentielle it-kandidater. | Læs mere

"I den periode har jeg en vane, hvor jeg hver morgen i bilen på vej til arbejde sælger for én million kroner af mine medarbejder-aktier. Det var sgu meget fedt."

NetObjects,

Her ses en af Ubers selvkørende biler i det centrale San Francisco.

Gennem knap 30 år i Silicon Valley har den danske iværksætter Martin Frid-Nielsen oplevet lidt af hvert.Han kom til Californien i 1980'erne for at arbejde i it-virksomheden Borland, og i de følgende år var han med til at søsætte og sælge adskillige adskillige virksomheder - her i blandt den danske cloud-virksomhed Soonr og biotech-virksomheden Chita.I et interview med Computerworld har han sammenfattet galskaben i Silicon Valley i tre små historier fra hvert sit årti."Jeg har kun været i USA i få år, da det nordlige Californien bliver ramt af det største jordskælv siden det store jordskælv i 1906.Jordskælvet måler 6,9 på Richter-skalaen, og det er så kraftigt, at bygninger kollapser.Jeg arbejder hos Borland og er på kontoret, da jordskælvet rammer. Vi haster ud af bygningen, da vi mærker de første rystelser.Bagefter står vi ude på vejen og er glade for, at vi har overlevet, da det pludselig går op for os: 'Vores kildekode ligger på en computer inde i bygningen! 'Vores produkter er markedsledende, og på det tidspunkt er vi lige så store som Microsoft, så der er ingen tvivl om, at det er helt afgørende, at vi får reddet kildekoden ud. Derfor bliver nogle af os nød til at gå tilbage ind i bygningen og få hentet koden ud.Det er en af den slags oplevelser, som man ikke lige glemmer. Den vil altid stå meget skarpt i min hukommelse. ""I 1999 er jeg i et selskab, der lige er gået på børsen. Det er få år før dot-com-boblen brister og på det tidspunkt er tingene helt vilde. Når en virksomhed går på børsen, så bliver folk i virksomheden simpelthen bare SÅ rige.Mine aktier er så meget værd, at jeg ikke tør beholde dem. Som dansker er man jo lidt konservativ, og derfor føler jeg, at bliver nødt til at sælge ud af dem.Jeg får en vane med, at jeg hver morgen i bilen på vej på arbejde i den periode sælger for en million kroner af mine medarbejder-aktier.Det var sgu meget fedt. Så møder man ind på arbejde med en god følelse.På det tidspunkt er virksomheden,halvanden milliard dollar værd, men da boblen brister få år senere krakker virksomheden. Heldigvis har jeg solgt alle mine aktier.""I dag bor jeg i Menlo Park i Silicon Valley og mit kontor ligger tæt på Googles hovedkvarter i Mountain View. Her oplever jeg dagligt, at jeg er omgivet af selvkørende biler. Det er fandme ligesom som at leve i fremtiden.For få år siden virkede det helt utopisk, men i Silicon Valley er det i dag blevet til virkelighed. Nu styrer software verden, og jeg er ikke i tvivl om, at selvkørende biler snart vil vende det hele på hovedet.Når jeg i dag sidder og følger den debat, som vi har om Uber i Danmark, så virker det som spild af tid. For Uber er uden tvivl et af de selskaber, som kommer til at forandre verden."