Youtube-millionær i frit fald efter kontroversielle meldinger: "Jeg har bare forsøgt at vise, hvor skør den moderne verden er"

Den svenske spilanmelder PewDiePie har alle dage været et kontroversielt indslag, men nu ser det ud til, at YouTube-eventyret er ovre.

YouTube-ikonet PewDiePie har været ude i en sand shitstorm med farvel til millionindtægter efter upload af videoer med antisemitiske budskaber. Dele har pressen har siden stemplet ham som nazi-sympatisør. Læs her, hvordan PewDiePie selv forklarer videoerne.

For svenske Felix Kjellberg - nok bedre kendt som YouTube-stjernen PewDiePie med godt 50 millioner følgere på videositet - har 2017 indtil videre været lidt af et mareridt.Først blev han i midten af januar hængt ud som antisemit for at have betalt to mænd for at bære et skilt i en af sine videoer med påskriften "Død over alle jøder".Efter videoen blev set af millionvis af mennesker, blev den fjernet fra YouTube igen.Herefter haglede kritikken ned over ham, som senest er kulmineret med, at YouTube har smidt ham ud fra sine premium-abonnementer med de højeste reklameindtægter, mens Disney-koncernen har revet selskabets kontrakt over med den kontroversielle svensker.Dermed ser nogle af YouTube-millionærens hovedindtægtskilder ud til at smuldre.At han også lader en Jesus-lignende figur en video sige, at Hitler absolut ikke gjorde noget galt, har ikke ligefrem hjulpet på nedturen.PewDiePie har forsvaret sine noget ekstreme ytringer med, at vi i dag lever i en kultur, hvor enhver kan betale folk penge på service-sites som Fiverr.com for at sige hvad som helst for fem dollar."Jeg har forsøgt at vise, hvor skør den moderne verden er, og specielt hvor skøre nogle af de tilgængelige online-services er, og derfor har jeg valgt budskaber, der virkede absurde for mig," forklarer PewDiePie på sin egen blog om nazi-stuntet.Trods forklaringer og undskyldninger fra den 27-årige svenske spilanmelder er der dele af pressen, der ikke helmer - og enkelte steder bliver der seriøst spekuleret i, om han er nazist.Især it-magasinet Wired har på det seneste været ubønhørlig i kritikken.Torsdag i denne uge publicerede The Wired en artikel med den oprindelige overskrift "PewDiePie har altid været racistisk - nu er han en nazi-helt".Denne overskrift er siden blevet ændret til "PewDiePies fald viser begrænsningen af LOL, jk", hvor sidstnævnte forkortelser kan oversættes til noget i retning af en person, der griner højt og forklarer sine udsagn med, at det hele bare var for sjov.I Wired-artiklen sammenlignes svenskeren mellem linjerne med præsident Donald Trump, der er også er berygtet for at beskylde medierne for at bringe 'fake news'. Wired konstaterer blandt andet, at sponsorernes farvel til PewDiePie ikke sker et sekund for tidligt.Tidligere har en artikel i The Wall Street Journal været den direkte årsag til, at den 27-årige svenskers kontrakt med Disney røg på gulvet. Og samtidig sløjfede Disney også et show, som koncernen havde på tegnebrættet med PewDiePie.At PewDiePie har skabt millioner af kroner indtil for nyligt - beløbet 100 millioner kroner alene sidste år nævnes ofte - på sine ofte provokerende og stærkt sarkastiske Youtube-videoer, kan ingen dog være i tvivl om.Efter al balladen om de såkaldte racistiske ytringer, anslår erhvervsmagasinet Forbes , at han på grund af sine tidligere videoer i 2017 stadig vil tjene små 50 millioner kroner i reklameindtægter.Alene på det nuværende producerede indhold bør PewDiePie derfor ikke gå sulten i seng, selvom reklameindtægterne falder i takt med, at han bliver lukket ude fra den video-platform, der har skabt hans navn.Forbes spekulerer samtidig i, at bogudgivelser omkring de seneste ugers kontroverser kan sende endnu flere millioner kroner ind på svenskerens konto, efter hans første bogudgivelse 'This Book Loves You' solgte over 130.000 eksemplarer alene i USA.