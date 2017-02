Routere og switche fra Cisco, HP og Juniper kan pludselig lukke ned og ikke genstartes: Cisco sætter 870 millioner kroner af til udbedring

Cisco sætter 872 millioner kroner af til at rette op på alvorlige fejl i nogle af selskabets mest udbredte produkter.

Annonce:



Annonce:

Cisco sætter 125 millioner dollar - godt 872 millioner kroner - af til at dække omkostningerne ved at udskifte netværks-udstyr, der er blevet ramt af en fejlramt clock-komponent.Den fejlramte komponent findes i en række af Ciscos mest udbredt produkter, Series 4000-routere, Nexus 9000-switche, ASA-sikkerhedsprodukterne samt Meraki cloud-switche.Clock-komponenten anvendes til at synkronisere enhedernes funktioner og er helt vital for, at de fungerer, som de skal."Vi har set, at clock signal-komponenten kan blive nedbrudt over tid i visse enheder. Selv om Cisco-produkterne med kompontenten fungerer normalt for tiden, forventer vi et stigende antal nedbrud over årene i takt med, at enhederne har været i drift i 18 måneder," lyder det fra Cisco.Selskabet peger på, at hele enheden vil gå ned, hvis komponenten går i stykker. Det vil herefter ikke være muligt hverken at boote eller genskabe enheden, som derfor skal udskiftes."For at hjælpe kunder og partnere, vil Cisco proaktiv levere erstatningsprodukter til enheder, der er dækket af garanti eller kontrakter per 16. november 2016," lyder det fra selskabet.Også HP og Juniper har meldt ud om et lignende problem.Hewlett Packard Enterprise meddelte fornylig, at fejlen findes i Intel C2000-chippen, men at ingen kunder endnu har rapporteret om nedbrud i denne forbindelse.Juniper meddelte for et par dage siden, at selskabet "er opmærksom på et forhold relateret til en komponent produceret af en leverandør, der berører et begrænset antal af vores produkter."Ifølge en såkaldt techninal service bulletin fra Juniper betyder fejlen ligeledes, at komponenten efter mindst 18 måneder i brug pludselig kan fejle og gøre, at det bliver umuligt at boote eller genskabe indhold.Iføgle updaten er 13 Juniper-produkter ramt. De tæller både switche og routere - heriblandt MPC7E 10G, MPC7E multirate, MX2K-MPC8E, EX 920-switche og PTX3000-kort.