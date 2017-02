Efter flere års tumult og nedtur: Kendt dansk SAP-hus solgt for 61 millioner kroner

SAP-hus Cibers danske afdeling er solgt til stor tysk virksomhed efter stormfuld periode, hvor mandskabet er blevet skåret ned med 70 procent og direktørerne udskiftet på stribe.

Den danske afdeling af det amerikansk-ejede SAP-hus Ciber er blevet solgt til det tyske konsulenthus Allgeier Enterprise Services, der nu gør sit indtog på det danske marked.Ifølge det amerikanske it-medie CRN.com er den dansk-tysk-afdeling af Ciber blevet solgt for et beløb på 8,8 millioner dollar, hvilket svarer til knap 61 millioner danske kroner.Salget kommer på et belejligt tidspunkt for det gældspressede amerikanske moderselskab, der kæmper med at tilbagebetale en gæld på 277 millioner kroner til den amerikanske bank Wells Fargo.Bjarne Møberg, country manager for Ciber i Danmark, oplyser til Computerworld, at det er hans forhåbning, at handlen nu kan sætte et punktum for en stormfuld periode for Ciber i Danmark."Jeg er en stolt og en meget lettet mand, og der er ingen tvivl om, at Ciber Danmark har været gennem en lang og vanskelig periode, hvor vi har oplevet hyppige ændringer i ledelsen og sagt farvel til mange dygtige kolleger," siger han."Nej, det tror jeg ikke, men Ciber har internationalt set været i en meget svær situation. Allerede sidste år meldte moderselskabet ud, at det ønskede at frasælge alle ikke-strategiske forretningsområder og markeder, og Danmark har været et af de markeder."Ifølge Bjarne Møberg har den danske afdeling ikke i dagligdagen mærket noget til den gæld, der har tynget det amerikanske moderselskab."Det er et gældsarrangement, som berører den amerikanske del af koncernen. Men der er ingen tvivl om, at det er en af årsagerne til, at man har ønsket at afhænde ikke-strategiske forretningsområder og markeder," siger han.[/b]Bjarne Møberg tiltrådte som country manager for Ciber i februar 2016. I perioden før han tiltrådte har virksomheden været gennem en stormfuld periode med hyppige udskiftninger i den øverste ledelse i Danmark.Computerworld har gennem de seneste år beskrevet udskiftningerne, hvor den danske SAP-veteran Henrik Rasmussen i maj 2015 forlod jobbet. Det skete efter blot et år i direktør-stolen.Herefter tiltrådte Cecilia Bonefeld Dahl, der også er formand for brancheforeningen ITB.Dengang oplyste kilder til Computerworld, at hendes opgave var "at redde stumperne" i virksomheden. En opgave der ifølge kilderne ville være en "mission impossible".Cecilia Bonefeld Dahl forlod dog også Ciber blot to måneder senere efter en konflikt med den amerikanske koncern-ledelse.Gennem de seneste år er medarbejderstaben ligeledes blevet reduceret fra knap 100 ansatte til 30 ansatte, hvoraf de 25 nu fortsætter hos i Allgeier Enterprise Services, mens de resterende fem forbliver i Cibers Oracle-afdeling, der ikke er en del af salget.[/b]