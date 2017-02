Bill Gates ikke i tvivl: Der bør betales skat af robotters arbejdskraft

Microsoft-stifter Bill Gates anbefaler, at fremtidens robot-arbejdskraft skal biddrage til skattekassen. Hans forslag er ikke lige i harmoni med, hvad EU-politikerne synes.

Robotterne er i disse år ved at indtage arbejdsmarkedet, og så skal de også betale skat.Det mener blandt andre Microsoft-stifter Bill Gates, som i et interview med magasinet Quartz peger på rimeligheden i, at automatiseret arbejde skal beskattes."På nuværende tidspunkt er det sådan, at hvis en fabriksarbejder genererer en omsætning på 350.000 kroner, så er indtægten beskattet. Hvis en robot kommer ind og udfører det samme arbejde, skulle man tro, at vi også beskatter robotten på samme niveau," siger Bill Gates interviewet.Han peger på, at beskatningen på den automatiserede arbejdskraft kan bruges på mange områder.Eksempelvis kan de indkradsede robotskatter eksempelvis bruges til at finansiere hjælp til ældre mennesker, sørge for færre elever i en skoleklasse og omskole folk overflødiggjort af robotter, når vi nu mangler menneskelig arbejdskraft."Vi kan ikke bare glemme alt om indkomstskat, da det er sådan, at vi finansierer den menneskelige arbejdskraft," siger Bill Gates videre i interviewet med Quartz.Stifteren af Microsoft, som i disse prædiker om automatisering og digital transformation, påstår endvidere, at robotselskaberne næppe vil blive rasende over, at der muligvis kommer en form for skattebetaling.Du kan se en bid fra interviewet i nedenstående videoklip:I slutningen af sidste uge var robotbeskatningen på dagsordenen i EU-Parlamentet, hvor selve robotbeskatningen fik en metalkold tommeltot nedad.Her var et flertal i parlamentet nemlig imod, at robot-ejere skulle betale skat til folk, der er blevet arbejdsløse som følge af robot-revolutionen.Udover et entydigt no, nein og nej til robotskatten, blev EU-Parlamentet enigt om, at EU bør fastlægge et etisk rammeværk over robotudviklingen, som vi inden længe kommer til at se i eksempelvis selvkørende biler."EU skal tage føringen på disse standarder, så vi ikke bliver påtvunget regler af andre lande," lød EU-udmeldingen i sidste uge ifølge Reuters.Sløjfningen af en robotskat blev modtaget positivt i robotindustriens den internationale branchesammenslutning af robotproducenter, IFR."Vi tror på, at ideen om at indføre en robotskat vil medføre en negativ indflydelse på konkurrenceevnen og beskæftigelsen," lød det fra IFR efter EU-beslutningen om at droppe robotskatten.