Ny version af Linux-kernen er klar: Her finder du alle de spritnye funktioner

Linux-kernen version 4.10 er klar til download. Læs her, hvad du finder i open source-folkets nyeste lancering af den stærkt udbredte Linux-kerne.

"Her er den så, den endelige version 4.10, som ikke blev så lille, som det ellers så ud til."Sådan introducerede Linus Torvalds den nyeste version af Linux-styresystemet, som efterfølger en større 4.9-version."Jeg havde forventet en stille lancering, men det endte alligevel med at blive en rimelig gennemsnitlig lancering i forhold til moderne kerne-standarder," tilføjede Linus Torvalds ved introduktionen af Linux 4.10.Den nyeste version af Linux-kernen kan du finde og downloade her Linux-kernen 4.10 har et hav af nye funktioner.Blandt andet finder du understøttelse af Intel Turbo Boost Max 3.0, support for nye ARM-platforme og forbedringer til Nvidias DRM-driver samt Chipzillas GVT grafik-virtualisering, der skal gøre det nemmere at dele GPU'er.Herudover disker open source-folket op med bedre understørrelse af Raspberry Pi 3, Microsoft Surface-platform og laptops.Tech-sitet Fossbytes har samlet de 10 største opgraderinger sammen på en liste, som du finder her Læs også: Her er verdens (nok) mindste Linux-server til 35 kroner Måske ikke alle vil være lige begejstrerede for den nyeste Linux-kerne, da Linux-systemerne tegner sig for en markedsandel på under tre procent på desktop-computere.Kigger vi derimod på servermarkedet, ser det helt anderledes ud, da Linux her er det hastigt voksende styresystem.Blandt verdens allerkraftigste supercomputere er det 498 ud af 500 maskiner, der i dag kører på Linux.Sammenholdt med, at Android-kernen i godt 1,5 milliarder smartphones er bygget på Linux, må det konstateres, at Linux har sejret stort på alverdens computer-enheder.