Verdenskendt internet-pirat skal udleveres til USA: Risikerer 20 år bag tremmer

Den omstridte it-iværksætter Kim Dotcom kan udleveres til retsforfølgelse i USA, har den new zealandske højesteret bestemt. Kim Dotcom kalder sagen for politisk, inden han risikerer 20 år i amerikansk fængsel.

Annonce:



Annonce:

Den omstridte finsk-tyske internet-iværksætter Kim Dotcom er klar til udlevering til USA, hvor han er sigtet for flere overtrædelser af copyright-lovgivningen i sit selskab Megaupload.Det skriver det australske nyhedssite 9news Muligheden for udlevering til retsforfølgelse i USA er en kendsgerning, efter en højesteretsdom i Kim Dotcoms nuværende opholdsland New Zealand har stadfæstet en tidligere dom om udleveringen til USA af den omstridte it-iværksætter og tre af hans samarbejdspartnere.USA har forsøgt at få de fire folk bag Megaupload udleveret til retsforfølgelse siden 2012.Læs også: Kim Dotcom: Piratgangster eller frihedskæmper? Kim Dotcoms juridiske hjælpere har appelleret dommen om mulig udlevering til USA.Udleveringen har Kim Dotcom og de resterende folk fra Megaupload været imod, da det juridiske hold fastholder, at det ikke er kriminelt at sende og modtage ophavsretsligt beskyttet indhold på New Zealand over nettet.Kim Dotcom er selv faret i blækhuset på Twitter , hvor han blandt andet kalder åbningen for udleveringen til USA for 'en politisk sag'.Her spørger han retorisk, om han nu skal dømmes efter den muslimske sharia-lovgivning, da han ikke mener, han har gjort eller gør noget forkert."Jeg bliver ikke længere udleveret for brud på copyright-lovgivningen, den sag har vi jo vundet," tweeter den kontroversielle it-iværksætter med tidligere domme for blandt andet spionage og insider-handel bag sig."Nu står jeg så til at blive udleveret for brud på en lov, som ikke engang gælder," tweeter han videre.I USA står han anklaget for 13 forseelser, der blandt inkluderer brud på ophavsretten, pengehvidvask og pengeafpresning.Den britiske avis The Guardian skriver, at Kim Dotcom kan få 20 års fængsel, hvis han dømmes skyldig i brud på copyrightlovgivningen.Avisen nævner også, at myndigheder tidligere har anslået, at Megaupload fra 2005 har kostet copyright-indehavere fra film- og musikindustrien mere end en milliard kroner.