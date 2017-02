Test af Samsung A5 (2017): Du behøver ikke betale i dyre domme for en god Samsung-telefon

Samsung A-serie er en familie af billigere, men stadig gode Samsung-telefoner, og de nyeste 2017-modeller er netop kommet på markedet. Vi har taget et kig på Samsung A5 til 3.100 kroner.

Telefonen er IP68-certificeret, hvilket betyder, at det kan være en halv meter under vand i 30 minutter. Reelt set betyder det bare, at du kan tage A5 frem i regnvejr, uden at du skal frygte regndråberne. Som med de fleste andre IP-certificerede smartphones, dækker garantien ikke vandskader. Foto: Morten Sahl Madsen

Telefonen kommer BÅDE med en USB C-port til hurtigopladning og en mini-jackport. Sidstnævnte er ellers på vej til at blive en sjældenhed. Foto: Morten Sahl Madsen

Specifikationer (A5 - 2017) Mål: 146,1 x 71,4 x 7,9 mm

Skærm: 5,2" 1.920 x 1.080 pixel (424 PPI), Super AMOLED display

Processor: 1,9 GHz Exynos 7880 octa-core, 3GB RAM

Android-version: Android 6.0, Marshmallow

Kamera: 16 MP med quick-launch, f/1,9, Full HD video, 16MP frontkamera

Lager: 32GB + microSD-Kort op til 256GB

Batteri: 3.000 mAh, (USB-C)

Netværk: 2G, 3G, 4G LTE Cat. 6

Softwaren på telefonen er Android 6.0, hvilket er over halvanden går gammelt. Det er sløvt af Samsung ikke at udstyre telefonen med Android 7.0. Foto: Morten Sahl Madsen

Fotos taget med Samsung A5 (2017)

Du behøver ikke lægge penge i dyre domme for en flot Samsung-telefon, der ikke hakker sig igennem Android-systemet.Samsung A3 og A5 er blevet opdateret med nyt hardware til 2017. Det er Samsungs to mellemrangerede smartphones, og hvis du ikke nødvendigvis har brug for en stor, skarp skærm og det allerbedste kamera, er A5 en stærk telefon, som dog sælges til en lidt for høj pris.Vi har testet Samsung A5 for at se, hvad du får for pengene.Samsung A5 har fået langt størstedelen af sit udseende og designsprog fra Samsung to sidste Galaxy-telefoner, S6 og S7. Telefonens kanter består af slidstærkt metal og bagsiden af en kurvet glasplade som på en Galaxy S7.Det er en flot smartphone - også selv om den testede model blev leveret med farven norsk opdrætslaks også kendt som "den-politiske-ukorrekte-hudfarve"-farve, der ikke gør noget godt for nogen. Vælg i stedet A5 i guld eller blå.Telefonen er IP68-certificeret, hvilket betyder, at den kan være under vand i en halv time, uden at den burde gå i stykker. Garantien dækker dog ikke vandskader ligesom på alle andre IP-certificerede telefoner. Snydt igen.Se det mere om en forsikring mod regnvejr eller et spildt glas vand.Der er plads til et MicroSD-kort på op til 256 GB, og der sidder en velfungerede, men lidt langsom fingerskanner under skærmen.Telefonen er udstyret med en 5,2 tommer stor SuperAMOLED-skærm med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels (FullHD) og en pixeltæthed på 424 pixels.Det er en flot og farverig skærm, og der er ingen grund til at savne en skærm med højere opløsning, og den kontrastrige AMOLED-skærm portrætterer fint både hjemmesider, billeder og video.Da skærmen er bygget på AMOLED-teknologien, kan du have en besked med klokketal, dato og notifikationer på den slukkede skærm, uden at det burde kræve mere end et par procenter strøm på et døgn. En praktisk lille funktion.Omvendt skal der også spares nogle steder, og det sker blandt andet på kameraet. A5 er udstyret med en 16 megapixel sensor med en blænde på f/1.9. Om dagen er billederne både flotte og farverige som forventet på en Samsung-telefon, men zoomer du ind, kan du godt se kameraets begrænsinger.Det samme gælder om natten, hvor kameraet har meget svært ved at følge med. Den indbyggede efterbehandling flår billedet så voldsomt for at fjerne støj, at billederne bliver meget gnidrede at se på. En optisk billedestabilisator havde afhjulpet det problem.I telefonen finder du en Samsung-produceret 1,9 MHz Exynos 7880-processor med otte kerner og dertilhørende 3 GB RAM.Exynos 7880 er ikke Samsungs hurtigste mobilprocessor, og derfor vil du også til tider opleve langsomme overgange eller loading-tider.Specielt ved tungere spil kan der godt forekomme noget ventetid. Ikke ofte og ikke særlig generende, men i højere grad end på de dyrere smartphones.Det er en telefon, som dog stadig let klarer de gængse apps som Facebook, YouTube, DR Radio, netbanker og Mobile Pay uden besvær.Desværre tynges telefonen af gammel software. Telefonen er udstyret med det nu forældede Android 6.0 til trods for at Android 7.0 udkom tilbage i august måned.Android 7.0 burde få telefonen til at fungere både hurtigere og mere responsivt, men der er ingen dato for en 7.0-opdatering endnu.Omvendt er batterilevetiden skøn. I testperioden kom vi nemt igennem en hele dag uden at ramme 30 procent resterende strøm, og den medfølgende hurtigoplader genoplader 80 procent strøm på bare en time.Samsung A5 er en fin lille telefon, hvis man kan kalde en 5.2 tommer stor smartphone for lille. Den ligger godt i hånden og har ikke skyggen af billig plastisk, som Samsungs billige smartphones ellers tidligere har haft.Ydeevnen er fin og skærmen ligeså, og den er både vandafvisende og har plads til et MicroSD-kort. Dog trækker både kamera og gammel software ned.Det samme gør prisen på 3.200 kroner. For 3.100 kroner kan du købe sidste års LG G5, der på alle parametre er en bedre smartphone, en Honor 8 for 3.100 eller en OnePlus 3T for 3.600 kroner, hvis du kan leve med en større skærm og ikke at kunne købe telefonen i en fysisk butik i Danmark.Og med de konkurrenter, er det svært at anbefale Samsung A5.