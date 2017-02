Her er alle de vilde rygter om iPhone 8, der sender Apple-aktien på rekord-kurs

De første rygter om den næste iPhone er begyndte at boble frem, og det har allerede haft en effekt på aktiemarkedet.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Du skal gøre dig umage, når du skal tiltrække it-folk Det er afgørende, at du formår at udforme en god jobannonce, når du skal gøre din virksomhed attraktiv over for potentielle it-kandidater. | Læs mere

Annonce:

Apples aktiekurs er på himmelflugt i disse dage, og det er der flere grunde til.En af grundene er de stadig mere intense rygter om en kommende jubilæums-iPhone, der kommer til at markere telefonens 10 årige jubilæum. Et produkt der ofte bliver omtalt som iPhone 8 eller iPhone X.Meget tyder på, at det bliver den mest nyskabende iPhone i årevis, og det er ikke blot Apples aktier, der nyder godt af rygterne.Ifølge det amerikanske medie Bloomberg stiger Apples kinesiske producent Foxconns aktier også i øjeblikket som reaktion på den tiltagende rygtestrøm.Herunder vil vi gennemgå fem af de mest vedholdende rygter om den næste iPhone.Men først vil vi vise dig en konceptvideo lavet af den brasilianske grafiker Thadeu Brandão, der viser, hvordan den næste iPhone meget vel kan komme til at se ud:Den nye iPhone ventes at få samme størrelse, som den eksisterende iPhone 7, men skærmarealet bliver til gengæld udvidet betragteligt.Den normalt ganske troværdige Apple-analytiker Ming-Chi Kuo fra analysefirmaet KGI kunne for nylig oplyse, at Apple blandt andet ved at fjerne hjem-knappen og Touch-ID-sensoren i bunden af telefonen vil være i stand at udstyre telefonen med en større skærm uden at gøre den fysisk større. I stedet vil skærmen fylde en større del af telefonens overflade.Ifølge Ming-Chi Kuo, der som regel får sine oplysninger fra kilder i Apples kinesiske supply-chain, vil det effektive skærm-areal således blive udvidet fra 4,7 tommer til 5,15 tommer.Men derudover vil Touch-ID-sensoren og hjemknappen i bunden af telefonen blive fjernet og erstattet af et såkaldt "function-area," der vil indeholde en række virtuelle knapper, og hvis det såkaldte funktion-område medregnes vil den samlede skærmstørrelse nærme sig 5,8 tommer.Holder rygterne stik ser det således ud til, at Apple vil tage afsked med fingeraftryksskanneren, Touch-ID, der blev introduceret i iPhone 5s.Der har dog også været rygter om, at Apple vil indbygge Touch-ID-sensoren i telefonens touch-skærm, men flere og flere rygter peger nu på, at vil erstatte touch-id med en anden type biometrisk sensor.Rygter har ifølge Apple-mediet 9to5mac tidligere indikeret, at Apple vil udstyre telefonen med en form ansigts-genkendelse eller en iris-skanner til øjengenkendelse.Teknologier som flere af Apples konkurrenter allerede er begyndt at anvende.Eksempelvis er Microsofts Surface 4 og Surface Book udstyret med ansigtsgenkendelses-funktionen Windows Hello, mens Samsungs Note 7 var udstyret med en Iris-skanner.Som bekendt blev Samsungs telefon dog relativt hurtigt trukket tilbage efter, at en lang række kunder oplevede at telefonen brød i brand.Som noget helt nyt ventes det, at den nye iPhone vil blive udstyret med en OLED-skærm, der kom til at afløse den LED-skærmteknologi, som i dag bliver anvendt på Apples telefoner.Allerede sidste år blev det beskrevet i flere asiatiske medier, at Apple har lagt ordre ind på OLED-skærme fra Samsung. OLED-skærme udmærker sig blandt andet ved at kunne give større energibesparelser samt levere et skærmbillede med dybere sorte farvere end LED-skærme,Et rygte som ligeledes bakkes op af Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo, der forventer, at Apple vil anvende en OLED-skærm med en væsentligt højere opløsning. De nye skærm vil angiveligt øge pixeltætheden fra 320 ppi på den nuværende iPhone 7 til 521 PPI på den kommende iPhone.Der har længe floreret rygter om, at Apple arbejder på at introducere trådløs opladning i sine telefoner.Det amerikanske tech-medie The Verge skrev eksempelvis sidste år, at Apple har rekrutteret eksperter i trådløs opladning og erhvervsmediet Bloomberg skrev ligeledes sidste år, at Apples arbejde med trådløs-opladning er så fremskredne, at teknologien meget vel kan være klar til introduktion i 2017.De rygter er for nylig blev suppleret med oplysningen om, at Apple har meldt sig ind i et konsortium af 213 elektronikproducenter, der i fællesskab står bag den trådløse opladningsstandard Qi. Blandt de 213 elektronikproducenter finder vi blandt andet Samsung, LG og HTC.Flere rygter peger på, at Apple vil erstatte det nuværende aluminiums-design med et design i glas og stål. Her vil både front og bagside vil være i glas, som det eksempelvis også er tilfældet på Apples iPhone 4.Oplysningerne om det nye design er ifølge 9to5mac . både blevet rapporteret af Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo samt af det taiwanesiske erhvevsmedie Digitimes.Et design i glas er blandt andet en fordel, hvis Apple vælger at udstyre telefonen med trådløsopladning. En teknologi der sjældent fungerer godt med en telefon i et rent aluminiumsdesign. 9to5mac skriver desuden, at Apples chef-designer Jonathan Ive angiveligt gennem længere tid har haft et ønske om at designe en iPhone i et glasdesign, der er så tyndt, at det på det nærmeste får telefon til at fremstå som en enkelt skive glas.