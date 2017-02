Intel lover en revolution med Optane - men hvor bliver de fabelagtige memory-produkter egentlig af?

Klumme: Intel lover revolutionerende memory-ydelse med 3D Xpoint-teknologien, men produkterne lader vente på sig, og det er foruroligende. Konkurrenterne løber også stærkt. Men måske er hardware endelig ved at være ligegyldig?

Hvad er Optane? Optane er baseret på en teknologi kaldet 3D Xpoint, hvor hukommelsesceller sidder i en tredimensionel sammenhæng.



Intel og Micron - som deler mange memoryproduktions-ressourcer har samarbejdet om udvikling af teknologien.



Intel fortæller, de snart lancerer Optane SSD'er, der skal erstatte konventionelle SSD'er.



Intel vil også levere Optane som DRAM-erstatning, der kunne sætte i DIMM-slots.



Optane-hukommelse bliver mere dense og vil i modsætning til DRAM kunne opbevare data. DRAM sletter data, når en pc slukkes.

I stedet har Intel produceret 3D NAND (med Micron) og sagt, at Optane SSD'er endnu ikke er klar på grund af udfordringer med performance, som opstod i sidste halvdel af 2016.

Er fårene endelig ved at skilles fra bukkene, og bliver der renset op i den efter min opfattelse noget brogede flok af storageleverandører, som mere eller mindre leverer samme budskab?

Her i midten af februar skrev diverse medier om lækkede performance-data fra Intel Optane SSD'er, som varslede fin holdbarhed og lavere latency end NAND, og med fornuftig men ikke imponerende performance.

Hvor bliver 3D Xpoint og Optane-produkterne fra Intel egentlig af?Er det gået lidt i stå, har Intel skiftet fokus, eller hvad er der mon sket, siden man begyndte at tale om det for nogle år siden?Oprindeligt talte Intel om en disruptive memory-teknologi, som ville revolutionere markedet for pc-hukommelse og levere fem-syv gange hurtigere SSD-diske, end man tidligere havde set.Men sidste år er længe siden i denne branche. Eksempelvis gik Violin ned med flaget til trods for håbefuld teknologi, og Hyper Convergence-konceptet gjorde stort set Storage Arrays overflødige, vil mange sige.Sidstnævnte har fået endnu mere vind i sejlene med HPE's opkøb af Simplivity, som ventes at give Nutanix og andre kamp til stregen.Hyper Convergence (HCI) er en teknologi, som i stort omfang overflødiggør Storage Arrays ved at virtualisere storage i server-laget. Nedenstående illustrerer, hvorledes markedet formentlig udvikler sig (kilde: EMC Blog).Men de gamle kæmper som HPE er her nu stadig, og flere andre har været på indkøb i de senere år for at følge med udviklingen og forny deres relevans i markedet.Så hurtigt går det med udviklingen, at eksempelvis Netapp givetvis havde haft ganske store problemer, hvis ikke de havde kunnet købe sig til teknologi med Solidfire Storage.Netapp siger, de snart hopper på HCI-toget med en ny Hyper Converged appliance baseret på netop Solidfire flash-teknologi.Storagekæmpen EMC er også blevet slugt af Dell sidste år, dog næppe kun på grund af storageteknologi, men formentlig af mere strategiske grunde.Det ser ud til, at der er gang i HCI-markedet, og der bliver udviklet mere Hyperconvergence med endnu flere smarte muligheder, hvilket er godt for virksomhederne.Inden for lagringsteknologien gik NAND Flash i 3D og leverede større diske, end man havde regnet med, og til en pris de færreste kunne sige nej til - i hvertfald sammenlignet med traditionel hardware.Intel sagde også flere gange, at selskabet ville banke Samsung på plads med 3D Xpoint-teknologi (Optane memory og SSD) som skulle være det hurtigste og bedste storagemedie nogensinde.I stedet har Intel produceret 3D NAND (med Micron) og sagt, at Optane SSD'er endnu ikke er klar på grund af udfordringer med performance, som opstod i sidste halvdel af 2016.Intel har desuden for nylig udtalt, at 2016 blev et "investeringsår" med hensyn til memoryteknologi, hvilket igen er lidt blandede signaler til markedet i min optik.På CES i år sagde Intel igen, Optane var lige på trapperne, og lovede snarlig kapacitet i form af memory cache-kort til serverbrug, altså en teknologi hvor man lader kapaciteten blive tæt på processoren, så den kan læses eller skrives hurtigere.Nu siger Intel, at selskabet regner med, at Optane SSD'er vil ramme markedet i løbet af i år.I lyset af tidligere performance-udfordringer i udviklingsfasen, er det ikke blevet mindre interessant at finde ud af, hvor de kommer til at ligge i forhold til for eksempel Samsungs 3D NAND SSD-linje.Mere sikkert er det måske, at der bliver færre storage-leverandører.Antallet af startups er ellers eksploderet i de seneste 5-10 år med mere eller mindre interessante teknologier samt ofte ganske dygtige marketingbudskaber, som fik tingene til at lyde godt.Men er fårene endelig ved at skilles fra bukkene, og bliver der renset op i den efter min opfattelse (efter at have brugt en del år i brancen) noget brogede flok af storageleverandører, som mere eller mindre leverer samme budskab?Bevares, der er da stadig et par enkelte interessante storage-firmaer - for eksempel Cohesity - men alt for mange af den slags selskaber skaber for lidt værdi, når det kommer til stykket, selv om de har trukket anseelige mænger investeringsdollars.Der er selvfølgelig også dem, der bliver overhalet indenom af udviklingen, og som er heldige at blive opslugt af en anden virksomhed - eksempelvis Pernix.Det er selvfølgelig anderledes i de store selskaber, men den indre pessimist kunne frygte, at 3D Xpoint er blevet overhalet af markedet - i hvertfald hvad angår SSD.Eller måske er storageteknologi endelig nået til en skillevej, hvor software skaber værdien, og hardware bliver næsten ligegyldig, da der er mere end rigelig hardware i de fleste datacentre, og fordi det kun bliver mere trendy, at tingene foregår pr. automatik.Ydermere er eksempelvis cloudstorage billigt, stabilt og hurtigt, og der er efterhånden få undskyldninger for ikke at benytte det. Båndbredden til skyen er også glimrende de fleste steder, fordi der er let adgang til fiber.Så det er vel bare at forbinde til noget storage i skyen og bygge det miljø, man gerne vil - vælge præcis det fra menuen, som man har behov for, og så er man i luften?Netop de store cloududbydere er mere tilbøjelige til at benytte mainstream-teknologi, hvor udvælgelseskriteriet ofte er SSD-kapacitet med den bedste balance af pris og performance.Her har 3D NAND virkelig sat skub i markedet, og selv EMC Vmax fik en overgang nyt liv med 3D NAND.Her i midten af februar skrev diverse medier om lækkede performance-data fra Intel Optane SSD'er, som varslede fin holdbarhed og lavere latency end NAND, og med fornuftig men ikke imponerende performance.Andre medier rapporterer, at netop disse diske er klar til markedet, men der er intet officielt fra Intel endnu. Her er det første bud på et Optane-specsheet (Kilde:theRegister.com)Min indre entusiast savner vel lidt benchmar-kinformationer fra den virkelige verden, før vi kan vurdere, om Optane SSD'er reelt er hurtigere eller bedre end 3D NAND, eller om 3D Xpoint memory vitterligt er den nye hukommelses-arkitektur, der vil erstatte DRAM, som faktisk har eksisteret siden 1960'erne.3D Xpoint lader altså vente på sig - og måske bliver det slet ikke til noget, som der allerede spekuleres i på flere medier på grund af de mange divergerende udmeldinger.Eller måske bliver det i 2017, der for alvor sker noget med 3D Xpoint. Vi venter i hverfald i spænding på næste træk, som forhåbenlig bliver konkrete produkter på markedet.