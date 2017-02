EU's datavagthunde snerrer igen af Microsoft: Dataindsamling i Windows er stadig uacceptabel

Trods Microsofts seneste reduktion i mængden af indsamlet data i Windows 10, er EU stadig ikke tilfreds med indsamlingen af EU-borgeres brugerdata.

EU er stadig ikke tilfreds med dataindsamlingen i Windows 10, selv om Microsofts ændrede i selskabets privatlivsregler for godt to måneder siden.Det fortæller Reuters EU's vagthunde for beskyttelse af data har udtrykt sin bekymring med hensyn til de brugerdata, som Microsoft som standard henter ned fra hver eneste Windows 10-computer verden over - inklusiv fra europæiske borgere.Denne såkaldte personhenførbare data anvendes blandt andet til at målrette reklamer."På trods af ændringer i Windows 10 er Working Party stadig bekymrede over mængden af brugerdata, der indsamles," forklarer gruppen i en meddelelse, som dog også anerkender Microsofts ønske om at samarbejde.Gruppen af "vagthunde" bestående af medlemmer fra 28 landes databeskyttelsesinstitutioner kaldet Article 29 Working Party.Det er ikke første gang, at Article 29 Working Party og EU har ytret sig negativt omkring indsamlingen af data fra Windows 10-brugerne adfærd.Hovedkritikken falder, da indsamlingen sker som standard, og at du som forbruger ikke fuldstændig kan framelde dig deling af data.Et andet problem er, at du som forbruger ingen information kan få på, hvilke data der indsamles om dig."Microsoft burde tydeligt forklare, hvilke typer af personlige data firmaet indsamler og til hvilke formål. Uden den slags information, kan samtykke ikke gives, og derfor er indsamlingen ikke acceptabel," skriver Article 29 Working Group ifølge Reuters.En række andre nationale tilsyn har allerede iværksat sager mod Microsoft. Frankrig krævede tilbage i juli, at Microsoft stoppede den automatiske dataindsamling fra franske Windows 10-brugere.