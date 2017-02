Disse nye smartphones kan du forvente på årets største mobilmekka, Mobile World Congress

Mobile World Congress-messen skydes i gang 27. februar og der er godt med godter på vej til de mobilglade. Men ikke alt er, som det plejer.

Om en lille uge begynder den helt store mobil og telefest i Barcelona, Mobile World Congress, hvor mere end 80.000 tech-interesserede, bloggere og pressefolk samledes i fjor.Det er her, at de store mobilproducenter igennem de seneste år har lanceret deres største og bedste smartphones, og det er her, at vi for første gang ser en række nye trends inden for tele- og mobilbranchen.Så hvad kan du I år forvente fra MWC? Vi tager et kig på de store producenter, og hvad der indtil videre er blevet meldt ud.HTC er hårdt presset på sin mobil-forretning, men Mobile World Congress bliver formodentligt ikke stedet, hvor firmaets næste smartphone lanceres. HTC lancerede i midten af januar to nye U-telefoner, U Ultra og U Play, der kommer til salg i løbet af marts.HTC har dog fortalt, at U Ultra ikke er HTC's "flagskibstelefon", og at der er mere - og bedre - på vej. Ved MWC kan vi måske få nyt at se om HTC Vive, men der er ingen officielle invitationer til events.Huawei har et presseevent 26 februar, hvor Huawei har lokket med små billeder og reklamefilm om noget, der sandsynligvis bliver den nye Huawei P10-telefon.Telefonen får højst sandsynlig samme dobbelte kameramodul, som Huawei introducerede ved P9-lanceringen sidste år.Flere pressefoto af en P10 er allerede blevet lækket.En anden af de gamle mobil-konger, som for alvor er presset.LG har allerede mere eller mindre via selskabets marketing afsløret, at der kommer en ny LG G6-telefon.LG G6 vil få en længere skærm, der fylder mere af telefonens front og samme gode dobbelte kamera som på sidste års LG G5.Dog vil du ikke se samme modulære funktion som på LG G5. Den funktion skrottede LG efter en katastrofal modtagelse af LG G5 fra forbrugerne.LG har netop lanceret to nye smartwatches, så forvent ikke flere lanceringer fra LG på det område.Lenovo-ejede Moto har annonceret et presseevent 26. februar, og alle læk og rygter antyder, at vi vil se en ny generation af Moto G-telefonerne: Moto G5 og G5 Plus.Moto G-telefonerne har længe været nogle af de bedste billige smartphones på markedet, der ikke når de dyre flagskibstelefoner til sokkeholderne, men som til gengæld koster en helt ned til en fjerdedel.Nokia er tilbage.Nokia-brandet under det nylancerede, finske firma HMD er tilbage på mobilbranchen med Android-telefoner til folket.HMD/Nokia har annonceret et pressemøde 26. februar, hvor selskabet vil præsentere tre telefoner: Nokia 5 og Nokia 3, et par Android-telefoner i mellemklassen, og ikke mindst en "ny" Nokia 3310-telefon.De fleste danskere født før iPhonen har prøvet at spille Snake på en Nokia 3310, og prisen rygtes til at blive cirka 500 kroner for telefonen, der ikke kunne gå i stykker.Det er 100 procent sikkert, at Samsung ikke præsenterer sin kommende Samsung Galaxy S8-telefon på Mobile World Congress.De seneste tre år har Samsung ellers benyttet det europæiske mobilmarathon til at præsentere sin bedste toptelefon, men i år rykkes lanceringen et par måneder.Ifølge flere rygter og kilder - nogle som Computerworld selv har talt med - rykkes lanceringen af S8 til to events i New York og London i slutningen af marts måned.Samsung-fans kan dog forvente at se en ny Samsung-tablet ved et event i Barcelona. Uden at lægge skjul på det, har Samsung inviteret til et lanceringsevent for, hvad der ligner en Samsung Tab 3-tablet med Android. Der går også rygter om en Windows 10-version.Endnu, endnu, endnu en mobilproducent, der er presset på pengepungen på grund af manglende salg.Det amerikanske medie PhoneArena fortæller, at Sony kan ende med at lancere mellem tre og fem nye telefoner i løbet af Mobile World Congress.Den bedste af de nye telefoner vil have en 5.5 tommer stor 4K-skærm og en ny Snapdragon 835-processor.Det taler lidt imod historierne om Samsungs hamstring af Snapdragon 835-processoren, hvilket er grunden til LG G6 kun kommer med en Snapdragon 821-processor og HTC sene lancering af sit flagskibsprodukt engang i den tidlige sommer.Sony afholder sit pressemøde 27. februar.Google kunne være til stede på Mobile World Congress-messen med flere nye smartwatches i forbindelse med lanceringen af Android Wear 2.0. Blandt andet går der rygter om et nyt Huawei-ur.Microsoft annoncerede Lumia 640 og 640XL ved MWC for to år siden, men der er intet, der tyder på, at der kommer nye smartphones fra selskabet i år. Det samme gælder for Apple. Apple har konsekvent holdt sig fra messer som Mobile World Congress.Forvent desuden en lang række nye produkter fra flere af de kinesiske smartphone-producenter, som endnu ikke er kommet til vesten.