Opsigtsvækkende licens-dom: Regningen for dine SAP-installationer kan pludselig eksplodere

Dugfrisk dom kan få vidtrækkende konsekvenser for alle, der har integreret deres kunde-rettede systemer mod en SAP-database.

En helt ny dom kan få store konsekvenser for alle de organisationer, der anvender systemer, som integrerer mod en SAP-database.Dommen fastslår nemlig, at man skal betale licens til SAP, selv hvis man alene anvender en relateret applikation med indirekte brug af SAP-data, som det hedder.Det betyder med andre ord, at man risikerer at skulle betale SAP et licens-beløb for hver eneste kunde, som besøger en online-butik, hvis virksomheden altså har integreret kunde-rettede systemer med en SAP-database.Dommen er faldet i Storbritannien i en sag mellem SAP og selskabet bag blandt andet Smirnoff-vodka og Guiness-øl, Diageo, der hører hjemme i London.Egentlig gælder dommen alene i Storbritannien, men Robin Fry, direktør i softwarelicens-rådgivningsfirmaet Cerno Professional Services, siger til Computerworlds amerikanske nyhedsbureau, at SAP's licens-betingelser harmoniseres globalt."Derfor bør alle virksomheder være opmærksomme og selv undersøge, om SAP's licensiering rækker ud over brugen i den interne forretning," siger han.Han peger på, at dommen kan betyde, at der løbende kan samles sammen til en meget stor regning, hvis et SAP-system kan licensieres ved brug på denne måde fra overalt i verden.Diageo har anvendt SAP-systemer siden 2004 og betaler en årlig licens samt et beløb for anvendelse per bruger af mySAP Business Suite.I 2011 og 2012 udrullede selskabet de to nye systemer Gen2 og Connect, som er baseret på Salesforce-platformen.Via Gen2 kunne Diageos salgs-personale følge kunders besøg og henvendelser, mens kunderne kunne bestille og følge ordrer via Connect - i begge tilfælde via adgang til Diageos mySAP-installation, som blev foretaget via SAP Exchange Infrastructure (SAP PI).Det betød altså, at Diageos sælgere og kunder havde adgang til SAP's systemer via Salesforce-app'en og ifølge dommen er disse sælgere og kunder altså hver især at regne for en bruger, som Diageo skal afregne for."Alle virksomheder, der anvender SAP, risikerer at stå over for meget store regninger fra SAP, medmindre de sørger for at tegne aftaler, der rækker ud over den interne brug og også dækker kunder og leverandører," siger Robin Fry til Computerworlds amerikanske nyhedsbureau.Han siger, at faren opstår, at når der opstår et dataflow mellem systemer via kunder-portal til individuelle kunder - eksempelvis hvis en kunde anvender et website til at tjekke priser, tracke en leverering, lægge en ordre eller lignende og oplysningerne på dette website stammer eller er leveret via et SAP-system.Diaego skylder ifølge SAP 54 millioner pund for brugen - godt 470 millioner kroner. Det svarer til samme beløb, som selskabet har betalt i alt for al SAP-brug mellem 2004 og 2015."Virksomheder skriver under på en åben opkrævning, som de ikke kan komme ud ad. Det er altså ikke overraskende, at mange i dag vælger forudsigeligheden og den lave pris i Google og Amazon Web Services," siger Robin Fry.SAP siger til britiske The Register, at dommen 'skaber klarhed over den juridiske position angående licensiering af software, som jo er afgørende for vores industri. Dommen hjælper software-leverandører med at beskytte deres mest dyrebare aktiv," lyder det fra SAP.Ifølge The Register har netop diskussionen om indirekte adgang vs betaling for navnegivne brugere længe været i gang mellem SAP og selskabets kunder.Avisen mener, at dommen meget vel kan komme til at betyde, at SAP's kunder fremover vil forsøge at begrænse brugen af SAP-software til kun at dække interne systemer.