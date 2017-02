Apple: Her er 14 grunde til at vi ikke skal betale skatteregning fra EU på 100 milliarder kroner

Apple har 14 grunde til ikke at skulle betale en kæmpe skatteregning i Irland, som den danske EU-Kommissær Margrethe Vestager ellers har bedt it-giganten om.

Verdens rigeste it-selskab, Apple, vrider sig som en ål i gele for at undgå et skattesmæk, der vil kunne høres hele vejen fra Nordvesteuropa til Californien.For efter den danske EU-konkurrencekommissær, Margrethe Vestager (R), har udpeget it-giganten til at betale en irsk skatteregning på 100 milliarder kroner, har Apple pudset sine skatteeksperter på EU-kommissæren.Ikke færre end 14 argumenter disker Apple op med for at undgå skattesmækket, efter selskabet i nogle år har betalt 0,005 procent i skat i Irland.Det fremgår af et appelskrift fra Apples hånd efter EU-skattesmækket på 100 milliarder kroner, som du kan læse her Apple fremhæver blandt andet, at EU har misforstået formålet med Apples tilstedeværelse i Irland, og at EU desuden ikke helt på bølgelængde med, hvordan Apple har tjent/tjener penge i Europa.EU kan derfor ifølge heller ikke vide, hvordan Apple burde betale skat, er ræsonnementet."EU-Kommissionen har antaget, at vores kritiske og overskudsgivende aktiviteter alle kan henledes til den irske afdeling uden korrekt at vurdere beviset, hvilket inkluderer omfattende ekspertvurdering af, at disse aktiviteter ikke kunne henledes til aktiviteterne i Irland," lyder det femte argument fra Apples side.It-giganten forklarer dog ikke, hvor selskabet i så fald skulle svare skat, hvis ikke pengene skulle afleveres i lavskattelandet Irland.Lige efter i sjette argument påstår Apple, at selskabet ikke har fået nogen skatterabat i Irland, selvom EU-Konkurrencekommissær tidligere har fremhævet, at it-virksomheden har betalt 0,005 procent i irsk skat.Senere i argumenterne bliver tonen skærpet-Eksempelvis under det 14. og sidste argument, hvor Apple i velfriseret jura-sprog forklarer til EU-Kommissionen, at EU ikke har undersøgt skattesagen ordentligt til bunds.Endnu er det uvist, hvornår en egentlig retssag om de mange skattekroner skal afvikles.Nyhedsmediet Appleinsider vurderer , at alene appelsagen kan tage mellem fire og fem år.