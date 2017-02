AWS om nyt kunstig intelligens-tilbud: Iværksættere skal have adgang til samme våben-arsenal, som verdens største virksomheder

Interview: AWS vil gøre det meget lettere for små virksomheder og iværksættere at udvikle kunstig intelligens-løsninger, fortæller Julien Simon fra Amazon Web Services til Computerworld.

Julien Simon er såkaldt teknologi evangelist hos AWS.





"De fleste af vores services handler om at give små virksomheder muligheden for at kæmpe med det samme teknologiske våben-arsenal, som verdens største virksomheder har til rådighed."







Amazons digitale assistent Alexa, der blandt andet er indbygget i Echo-højtalerne, fik det store gennembrud sidste år, og ifølge Julien Simon fra AWS er netop kombinationen af stemmestyring og kunstig intelligens fremtiden.

Amazon Web Services (AWS) har gennem det sidste årti været bannerfører for en sand cloud-revolution, der betyder, at du i dag ikke behøver anden hardware end en laptop og et skrivebord, hvis du ønsker at starte en virksomhed.Da Amazon for snart 11 år siden lancerede AWS, var det med en ambition om, at en ung programmør på sit kollegieværelse skulle have adgang til samme type avanceret infrastruktur som Amazon selv.Det er en mulighed som fremadstormende virksomheder som eksempelvis Spotify, Netflix og den store spilproducent Supercell har benyttet sig af.Adgang til den type stabil, skalerbar infrastruktur som AWS tilbyder har udjævnet nogle af forskellene mellem de store enterprise-virksomheder og de små startups.Og for få uger siden var Julien Simon, der er såkaldt teknologi evangelist hos AWS i København, hvor Computerworld mødte ham.Her præsenterede han tre nye kunstig intelligens-løsninger, som AWS før jul havde introduceret på virksomhedens årlige Re:Invent-konference i Las Vegas.Der er tale om billedgenkendelses-løsningen Rekognition samt tale- og stemmegenkendelses tjenesterne Polly og Lex."AWS har altid været meget populær blandt iværksætter-virksomheder, fordi de har stramme budgetter og brug for at bygge deres produkter hurtigt. Samtidig har de behov for at kunne skalere ekstremt hurtigt, hvis deres produkt viser sig at blive en succes," fortæller Julien Simon.Han forklarer, at det er målet at overføre den skalerbarhed, der kendes fra AWS' cloudtjeneste til kunstig intelligens-området.Et værktøj som Rekognition vil ifølge Julien Simon gøre det ekstremt let for iværksættere at integrere billedgenkendelses-funktioner i deres apps uden, at de selv behøver at udvikle løsningen fra bunden."Det er essensen af, hvad AWS laver. De fleste af vores services handler om at give små virksomheder muligheden for at kæmpe med det samme teknologiske våben-arsenal, som verdens største virksomheder har til rådighed," siger han og tilføjer:"Det handler om, at du kan gøre din app klogere og lettere at bruge uden, at din egen virksomhed skal hyre deep-learning-eksperter og bruge mange måneder på at opbygge deep learning stacks," siger Julien Simon.En af de muligheder som AWS tilbyder er muligheden for stemmestyring, og ifølge Julien Simon vil stemmestyring kombineret med kunstig intelligens blive en af de væsentlige brugerflader i fremtiden.Det har vi set med Amazons intelligente højtaler Amazon Echo og den stemmestyrede assistent, Alexa."I mange situationer er stemme-styring allerede i dag den mest simple form for betjening. Vi ser det i hjemmet, hvor du med en stemmekommando kan tænde lyset, men også i forhold til mobile apps, hvor jeg det ofte er meget ubekvemt at skrive på en touchskærm," siger han.En af de største barrierer for denne udviklking er ifølge Julien Simon manglen på dygtige eksperter i såkaldt deep learning, som de største virksomheder - her i blandt AWS - i øjeblikket støvsuger universiteterne for."I de seneste år har alle virksomheder jagtet big data- og machine learning-eksperter, og i de kommende år vil deep learning-eksperter være i meget høj kurs. Det bliver uden tvivl et problem for virksomheder, der ønsker at rekruttere dem, fordi der er ganske enkelt ikke nok af dem derude," siger Julien Simon.Derfor kommer Julien Simon med et ikke særligt overraskende råd til iværksættere, der ønsker at prøve kræfter med kunstig intelligens-løsning."Mit bedste råd vil derfor være: Lad være med at bygge denne type services selv. Prøv i stedet for vores AI-services, som er bygget af nogle af de dygtigste folk i branchen," siger han.