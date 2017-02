Vær på vagt: Disse tre ransomware-familier udgør de største trusler netop nu

Det seneste år har budt på et skræmmende bombardement af ransomware-angreb. Nye data afslører, hvilke ransomware-familier, der oftest er på spil.

Det gik bestemt ikke stille for sig med ransomware-truslen i 2016, hvor rigtig mange danske virksomheder og privatpersoner oplevede at blive ramt af denne alvorlige form for malware.Ramsomwaren krypterer ofrenes data, hvorefter de it-kriminelle kræver løsepenge for at frigive krypteringsnøglen.Mange forskellige ransomware-angreb har været på spil i det seneste år, men faktisk er det især tre typer af ransomware-familier, der præger trusselsbilledet.Det fremgår af Check Points netop offentliggjorte rapport Global Threat Intelligence Trends , der ser nærmere på truslerne i andet halvår 2016.Sikkerhedsselskabet forklarer, at udviklingen i 2016 nærmest betød, der der opstod monopol-lignende tilstande på ransomware-markedet."Selvom tusindvis af nye ransomware-varianter blev observeret i 2016, har vi i de seneste måneder været vidne til en ændring i ransomware-landskabet, da det er blevet mere centraliseret med få signifikante malware-familier, der dominerer markedet og rammer organisationer i alle størrelser," lyder det i rapporten fra Check Point."Over de seneste måneder er der konstant blevet opdaget nye versioner af disse ransomware-familier."Check Points globale data viser, at Locky var den mest aktive ransomware-familie, da den stod bag 41 procent af de registrerede ransomware-angreb i andet halvår 2016.Cryptowall-ransomwaren var nummer to med 27 procent ifølge Check Point.Tredjepladsen gik til Cerber med 9 procent, mens gruppen af ‘andre' stod bag 23 procent af de registrerede ransomware-angreb.Hiver man sig helt op i helikopterperspektivet og betragter malware-truslerne generelt, var det ifølge Check Point disse familier, der var mest aktive på globalt plan i andet halvår 2016: