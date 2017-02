Hacker-skandale breder sig: Verizon hakker to milliarder kroner af købsprisen for Yahoo

Verizons milliard-opkøb af Yahoo er røget ind i flere problemer, efter teknikere fra begge selskaber har diskuteret, hvor omfattende hackerangrebene egentlig har været.

Annonce:



Annonce:

Den amerikanske telegigant Verizons opkøb af søge- og teknologiselskabet Yahoo har fået tilført endnu et dramatisk kapitel.For efter september-afsløringen i 2016 om 500 millioner kompromitterede konti hos Yahoo har et nyligt afholdt møde mellem teknikere fra Yahoo og Verizon blotlagt, at flere systemer hos Yahoo har været ramt, og disse systemer desuden er svære at integrere med Verizons AOL-platform.Sikkerhedsbristerne har betydet, at Verizon forsøger at hakke 2,5 milliarder af sin købspris for Yahoo, som før lød på 32 milliarder kroner.Det skriver The Wall Street Journal på baggrund af udtalelser fra anonyme kilder.Verizon og Yahoo har ellers for nyligt i en fælles pressemeddelelse fortalt offentligheden, at den store sikkerhedsafsløring med 500 millioner Yahoo-konti ikke ville få indflydelse på prisen.Disse udtalelser og afsløringer på topniveau kommer på samme tid, som Yahoo i sidste uge udsendte endnu en sikkerhedsadvarsel ud til sine mange brugere.Læs også: Efter tre gigantiske hackerangreb: Sådan lukker du din Yahoo-konto og sletter dine data Efter den store hacker-afsløring i september gik der kun kort tid, efter it-selskabet endnu engang måtte meddele, at det var blevet hacket.Denne gang drejede det sig om en sag, der daterer sig tilbage til 2013.Det kan du læse mere om her: Advarsel: Tusindvis af danskere kan være ramt af gigantisk Yahoo-hack