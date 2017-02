MobilePay sænker priserne markant: I åben krig med Nets om butiks-betalinger

MobilePay sænker priserne markant i stort fremstød. Betalende virksomheder kan forvente prisfald på helt op til 85 procent per transaktion.

MobilePay sænker fra 1. april priserne markant for fysiske butikkers brug af MobilePay.Det er noget, der især kan komme de mindre butikker til gavn, da de hidtil har skullet betale en procent af en transaktion i gebyr til MobilePay med et loft på fem kroner, mens de store butikker har forhandlet deres gebyrer individuelt.Fra 1. april indfører MobilePay en såkaldt pristrappe, der betyder, at den maksimale pris for en transaktion sænkes til 75 øre, mens laveste pris for en transaktion bliver 30 øre.Prissænkningen kommer kort tid efter, at selskabet bag dankortet, Nets, meddelte, at det er på vej med egen mobilbetalingsløsning, der skal indkoorporere dankortet i mobiltelefonen.Nets og MobilePay havde ellers forhandlet i et stykke tid om muligheden for at sammenlægge dankort-løsningen og MobilePay, men parterne kunne ikke blive enige.MobilePay er for tiden danskernes foretrukne mobilbetalingsapp, efter den store konkurrent, Swipp, i decemmber 2016 kastede håndklædet i ringen og meddelte, at det var slut.Dermed står Nets nu til at blive den næste store konkurrent i kampen om at vinde markedet for mobilbetalingsløsningerne - denne gang i det mere lukrative erhvervsmarked.MobilePay meddeler da også, at prissænkningen efter selskabets egen opfattelse gør MobilePay ‘yderst konkurrencedygtig på pris over for alle typer erhvervsdrivende i Danmark.'Mere end 40.000 butikker anvender i dag ifølge selskabet løsningen, der her konkurrerer direkte med dankortet som betalingsløsning."Med ensartede priser kan erhvervskunderne fokusere på at vælge denløsning, der giver mest værdi i netop deres butik afhængig af antal kunder, investeringslyst i udstyr mm," lyder det fra MobilePay.MobilePay varsler også, at selskabet i de kommende måneder vil forbedre funktionaliteterne i erhvervsløsningerne, så de ‘bliver hurtigere og nemmere at bruge for både virksomheder og private brugere."Dansk Erhverv mener ifølge Børsen, at der er et stykke vej til MobilePay udgør et reelt alternativ til dankortet som betalingsmiddel i butikkerne.Blandt andet har både Coop og Dansk Supermarked besluttet at satse på dankortet og altså ikke tilbyde betaling via MobilePay i butikkerne.Henrik Hyltoft, markedsdirektør for handel i Dansk Erhverv, siger til Børsen, at det indtil videre vil være forbundet med ‘ekstra omkostninger for butikkerne at tage MobilePay uanset om Danske Bank sætter priserne ned.'Det skyldes ikke mindst, at butikkerne under alle omstændigheder i dag er nødt til også at tage imod dankort, mens de ikke behøver tage imod MobilePay."For at have MobilePay skal man have en smartphone, og det er der kun 80 procent af befolkningen, der har. Derudover er den en del med smartphones, som ikke bruger det [MobilePay, red]. Du siger derfor farvel og tak til en stor del af befolkningen, hvis du kun tager MobilePay," siger han til avisen.