Gennembrud for trådløs strøm: Din mobiltelefon oplader automatisk hvis den medbringes i dette rum

Den amerikanske underholdningsgigant Disney arbejder med at pumpe strøm ind i et lokale. Når du træder ind lokalet, kan dine elektroniske dimser automatisk oplades.

Den amerikanske medie- og underholdningsgigant Disneys forskningsenhed, Disney Research, har udviklet et prototype-system til trådløs strøm.Det skriver tech-mediet Ars Technica Prototypen består af en dagligstue, der er udstyret med 10 objekter, der alle kan oplades trådløst og uden at være i direkte kontakt med strømkilden.Det vil sige, at objekterne vil fortsætte med at lade op, selvom du flytter dem rundt i lokalet.Blandt de 10 objekter, der indgår i projektet, finder vi blandt andet en smartphone, en lampe og ventilator samt andre produkter, som vi omgiver os med i dagligdagen.Mange smartphone-producenter bryster sig allerede i dag med, at de kan tilbyde trådløs opladning.I virkeligheden kræver den trådløse opladning dog, at telefonen bliver placeret på en strømførende opladningsmåtte.Men i Disneys forsøg begynder telefonen automatisk at lade op ligeså snart, at du træder ind i lokalet.Du skal dog næppe forvente at få installeret en lignende løsning i din dagligstue lige det med det samme.For ifølge Disney består virksomhedens prototype af et specialbygget rum, hvor væggene, loftet og gulvet er bygget af aluminiumspaneler, og i midten af rummet hænger et langt kobberrør, der er udstyret med 15 kondensatorer, som pumper energi ud i rummet.Ifølge Ars Technica kan løsningen pumpe op til 1900 watt strøm ud i rummet, uden det er til fare for de mennesker, der befinder sig i rummet.Det sker dog med den forudsætning, at de enheder der befinder sig i rummet, også konsumerer knap 1900 watt.Af sikkerhedshensyn skal alle mennesker desuden befinde sig mindst en halv meter fra kobberøret.