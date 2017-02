Cloud-markedet buldrer frem med enorme vækstrater - står til at runde en billion kroner i løbet af få år

Cloud-markedet buldrer frem med tocifrede vækstrater, så langt øjet rækker. To it-analysehuse er enige om, at cloudomsætningen runder en billion kroner inden for få år.

Der er noget i luften, og det er data, compute, storage og stakkevis af cloud-services, der kan gøre din forretning smartere.Siden cloud-begrebet ramte mainstream-it-brugerne for snart 10 år siden, er cloud i dag det hastigst voksende it-område, når opmålingen sker i dollar, cent, kroner og øre.It-analysehusene IDC og Gartner er rørende enige om, at 2017 bliver et sandt triumftog for cloud-leverandørerne, som vil opleve tocifrede vækstrater.IDC forventer , at cloud-markedet i år vil vokse med 24,4 procent målt i forhold til 2016.Det vil sige, at IDC vurderer, at hele cloud-forretningen vil være 866 milliarder kroner værd til nytår.I 2020 er dette tal ifølge talknuserne fra IDC vokset til næsten det dobbelte - 1.435 milliarder kroner - efter cloud-markedet i perioden 2015-2020 i gennemsnit vil opleve en vækst på 21,5 procent om året.Hos Gartner er cloud-optimismen også helt oppe i skyerne.Gartner vurderer således, at vi 2017 vil se en vækst på 18 procent i forhold til sidste år, hvilket vil betyde en årlig cloud-omsætning på 1.741 milliarder kroner.At dette tal er markant større end IDC's estimat skyldes, at de to it-analysehuse definerer og dermed måler cloud-brugen på to forskellige måder, men fælles for dem er, at de ser samme voksende tendens.Gartner nævner i en pressemeddelelse, at det især bliver Infrastruktur-as-a-Service, som vil buldre frem i de kommende år, hvor giganternes kamp formentlig kommer til at stå mellem Amazon AWS og Microsofts Azure-sky.I 2020 forventer Gartner, at cloud-omsætningen har rundet 2,7 billioner kroner.