Nu begynder Mobile World Congress 2017: Disse tre megatrends vil dominere messen

Når man følger nyhedsstrømmen fra verdens største telekonference, Mobile World Congress, der hvert år finder sted i Barcelona, er der en tendens til, at der bliver fokuseret meget på de nye smartphones og tablets.De konkrete mobil-produkter, der bliver lanceret, er da også interessante nok, men i virkeligheden er det sjældent der, man finder de afgørende tendenser.Skærmene bliver måske lidt større og lidt skarpere, og processorer og kameraer lidt bedre, men det i sig selv fortæller ikke meget om, hvor industrien er på vej hen.Mange markeder, herunder Vesteuropa, er ved at være mættede med smartphones og tablets. Så hvad er det så, industrien skal tjene penge på?Det kommer Mobile World Congress i 2017 til at give en række bud på.Den globale teleindustri er en kompleks størrelse.Udstyrsproducenter, teleoperatører, servicevirksomheder og indholdsleverandører forsøger alle at få del i den gigantiske sum penge, der er på spil, når virksomheder og forbrugere verden over spenderer milliarder på mobile produkter og tjenester.2017-udgaven af MWC vil som de foregående år komme til at byde på konkrete lanceringer inden for smartphones og tablets, men vi forventer især at tre megatrends vil dominere messen i år.De handler om ikke om konkrete mobil-produkter, men derimod om hvor industrien samlet set bevæger sig hen.Det er nemlig her, at fremtidens forretningsmuligheder ligger gemt.5G-netværk har i flere år været et centralt punkt på agendaen i teleindustrien, men det er nu, vi bevæger os ind i den afgørende fase.Der investeres astronomiske beløb i udviklingen og implementeringen af næste generations mobilnetværk.Infrastrukturen er nemlig der, det hele begynder, når man taler mobilitet. 4G og LTE-Advanced har allerede givet hastighederne på mobilnetværkene et gevaldigt boost.Men der er behov for endnu højere hastigheder og ikke mindst mere kapacitet i takt med, at dataforbruget vokser og vokser, og millioner af nye enheder kobles til nettet.5G rummer en stor del af det fundament, der skal til for at skabe fremtidens trådløse samfund, og selvom der vil gå en del år, før hr. og fru Danmark som det mest naturlige i verden er på 5G, er det nu, at de nødvendige kontrakter og partnerskaber skal etableres.Derfor bliver 5G en hot emne på dette års mobilmesse i Barcelona.Samtidig er 5G den teknologi, der skal skabe det nødvendige fundament under den anden store tendens, som kan komme til at dominere Mobile World Congress i år.Selvom hverken internet of things eller machine to machine er nye emner i it- og teleindustrien, så er potentialet endnu ikke indfriet.Det handler ikke i ret høj grad om køleskabe, der kan gå på internettet, men i rigtig høj grad om, hvordan store produktionsvirksomheder, hospitaler, ældreplejen, transportsektoren og alt muligt andet kan udnytte, at små sensorer med internetforbindelse bliver en integreret del af infrastrukturen.Mobile World Congress er et oplagt sted at få bragt de mange teknologier og forretningsmuligheder inden for internet of things og machine to machine på banen.Vi tror på, at 2017 bliver året, hvor det for alvor kommer i fokus.Intet emne i den globale it-industri er i øjeblikket mere brandvarmt end sikkerhed.Det handler ikke bare om beskyttelse mod hacker- og malware-angreb, men også om datahåndtering og privacy.Mobil- og teleindustrien er dybt afhængig af, at man kan udvikle og opretholde sikkerheden i de produkter, services og løsninger, der leveres til forbrugere og virksomheder.Det kan være alt fra sikkerheden i en ny chat-app eller et socialt netværk til beskyttelse af operatørernes netværk og førnævnte internet of things og machine to machine.Her skal man heller ikke glemme virksomhedernes konstante behov for at kunne håndtere supporten og beskyttelsen af alle de mobile enheder, medarbejderne bliver udstyret med - det, der i fagsprog kaldes enterprise mobile management.Vi tror på, at sikkerhed kommer til at fylde mere end nogensinde på dette års Mobile World Congress.Det bekræftes også ved, at man blandt dette års keynote-talere finder eksempelvis Eugene Kaspersky fra Kaspersky Lab, en topchef fra PWC og Patrick Gelsinger, der er CEO i WMware.Mobile World Congress, der finder sted fra den 27. februar til den 2. marts, er verdens største mobil- og telemesse med over 100.000 deltagere og tusindvis af udstillere og forretningsfolk til stede.Derfor vil der naturligvis også blive talt om meget andet end de tre nævnte megatrends.Blandt de mere interessante boblere, der kan vise sig at blive store temaer på dette års Mobile World Congress, er emner som augmentet reality/virtual reality, e-handelsløsninger til mobile platforme og de såkaldte virtual personal assistants (VPA), som dækker over løsninger som Apples Siri, Googles Now og Microsofts Cortana.Det har vi tidligere skrevet om her Samtidig er nye apps og inholdsløsninger som altid emner, der fylder meget i Barcelona - ikke mindst fordi, at det i høj grad er med inholdsløsningerne, at man kan differentiere sig som teleoperatør.