Apple Pay rykker tættere på den danske grænse - på vej til Tyskland og Italien

Apples betalingsløsning, Apple Pay, rykker nærmere og nærmere den danske grænse.Ifølge det amerikanske Apple-medie 9to5mac tyder meget på, at Apple Pay i løbet af kort tid vil blive lanceret i vores naboland Tyskland.Udover en tysk lancering ventes det også, at Apple Pay vil blive lanceret i Italien inden for den kommende tid.9to5Mac citerer det polske web-medie iMagazine , der har opdaget, at der er dukket flere informationssider og henvisninger til Apple Pay op på Apples tyske og italienske hjemmesider.Det er anden gang i løbet af kort tid, at informationer peger på en snarlig tysk lancering af Apple Pay.Så sent som i efteråret dukkede en række tilsyneladende officielle dokumenter frem, hvor der blev henvist til en snarlig lancering af Apple Pay i Tyskland.I dag er Apple Pay allerede tilgængelig i USA, Storbritannien, Canada, Australien, Kina, Singapore, Schweiz, Frankring, Hong Kong, Rusland, New Zealand og Japan .Det er endnu uvist, hvilke planer Apple har for det nordiske marked, men mange af forudsætningerne er allerede på plads for en lancering i Danmark.Eksempelvis er den nødvendige infrastruktur til stede, og det er således allerede i dag muligt for udenlandske Apple Pay-brugere at betale med Apple Pay via de betalingsterminaler, der er installeret i de fleste danske butikker.Sidste år sagde Jesper Nielsen, der er chef for forretningsudvikling hos Danske Bank, at han forventede at en lancering af Apple Pay i de nordiske lande kan komme i løbet af relativ kort tid."Jeg tror ikke, at der går vanvittigt længe, før Apple Pay kommer til Norden, og det er sådan set noget, som vi ser positivt på. Det er kun sundt, at vi bliver udfordret på at lave de bedste betalingsløsninger og de bedste kundeoplevelser," sagde han til Computerworld Men meget tyder på, at det trækker op til et hårdt slag om mobilbetalinger på det danske marked.Danske Banks mobiletalingsløsning Mobile Pay har netop meddelt, at den sænker priserne.Derudover ventes det, at Nets i løbet af de kommende måneder vil lancere "det mobile dankort", der gør det muligt at foretage Dankort-betalinger via en smartphone-app.