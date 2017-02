Hasteopdatering fra Microsoft: Lukker for kritiske Flash-sårbarheder hos Windows-brugerne

Microsoft udsender kritisk hasteopdatering, der lukker for alvorlige Flash-sårbarheder på tværs af en række udgaver af Windows.

Microsoft har netop udsendt en hasteopdatering, der lukker for kritiske Flash-sårbarheder, der findes i Adobe-softwaren i en række forskellige versioner af Windows.MS17-005, som sikkerhedsopdateringen hedder, betegnes som kritisk, og man bør derfor også opdatere hurtigst muligt."Denne sikkerhedsopdatering løser en sårbarhed i Adobe Flash Player, når den er installeret på alle supporterede udgaver af Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10 og Windows Server 2016," skriver Microsoft "Denne sikkerhedsopdatering er rangeret som kritisk.""Opdateringen adresserer sårbarheden i Adobe Flash Player ved at opdatere de påvirkede Adobe Flash-libraries i Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 og Microsoft Edge," lyder det videre.Ifølge Microsoft adresserer sikkerhedsopdateringen følgende sårbarheder i Adobes software:CVE-2017-2982, CVE-2017-2984, CVE-2017-2985, CVE-2017-2986, CVE-2017-2987, CVE-2017-2988, CVE-2017-2990, CVE-2017-2992, CVE-2017-2991, CVE-2017-2993, CVE-2017-2994, CVE-2017-2995, CVE-2017-2996.Computerworld skrev mandag , at Microsoft i al stilhed havde droppet udsendelsen af sikkerheds-opdateringerne til Windows i februar.Forklaringen var, at Microsoft havde "opdaget et last-minute problem, som kan ramme nogle af vores kunder og som ikke er blevet løst tidsnok til at komme med i den planlagte opdatering."Meget tyder på, at dette problem var de alvorlige Flash-sårbarheder, der nu lukkes med den kritiske hasteopdatering fra Microsoft.Hasteopdateringen fra Microsoft kommer efter, at Adobe tidligere på ugen lukkede 13 alvorlige huller i Flash Player."Alle sikkerhedshullerne i Adobe Flash Player giver en angriber mulighed for at overtage kontrollen med den computer, programmet kører på," skriver DKCert om Adobe-opdateringen.Microsoft skriver, at Flash-sårbarheden eksempelvis vil kunne udnyttes ved at lokke en Internet Explorer-bruger ind på en falsk hjemmeside eller ved at lokke ofret til at klikke på et link i en mail, hvorefter ondsindet kode så vil kunne udnytte hullet i Flash.Det vil også kunne ske via ActiveX.Flash har i de senere år udviklet sig til et yndet angrebsmål for de it-kriminelle. Af samme grund blokerer flere og flere browser-producenter i dag som standard for Flash-indhold.Læs mere om det her