Fire trin og et quick fix: Sådan bliver du en langt bedre leder

Lederudvikling kan være en omstændelig affære med kurser, coaching og konferencer. Men det behøver ikke være sådan.Du kan starte lige præcis der, hvor du står, og jeg kan tilmed love, at du vil kunne se øjeblikkelige resultater.Hvis det lyder for godt til at være sandt, tager du faktisk fejl. Denne firetrins quick fix-metode bygger på solidt videnskabeligt arbejde inden for sociologi og psykologi - blandt andet publiceret i anerkendte forskningsartikler af Professor Amy Cuddy fra Harvard Business School.På bunden af lederskabet ligger en personlig antagelse om, at det enten er bedst at være en populær eller en respekteret leder.Altså: Mener du, at medarbejderne først og fremmest skal mærke din varme, empati og støtte, eller er du af den overbevisning, at lidt magtdistance og demonstration af personlig styrke og kompetence er vejen til effektivt lederskab?Det er en personlig sag, om man mener det ene eller andet. Men ét er 'synsninger', noget andet er knastørre videnskabelige fakta.Når man sammenligner ledere på Styrke overfor Varme, kommer Varme ud på toppen, når det handler om lederens samlede effektivitet.En undersøgelse blandt godt 50.000 ledere viser, at kun 27 ledere formår at ligge blandt de bedste 25 procent for ledelseseffektivitet og samtidigt blandt de dårligste 25 procent på popularitet (like­ability). Chancen for succes er altså ca. 1:2.000 med den strategi.Så der er ingen tvivl: Som leder kommer man ingen vegne med en overdreven tro på, at resultater skabes ved primært at vise styrke.Amy Cuddys forskning viser dog en interessant krølle på dette resultat, da hun kan dokumentere, at det ene ikke udelukker det andet. Der er tilmed en bestemt rækkefølge at opnå indflydelse og følgeskab på.Det handler om først at vise varme - varme understøtter tillid, åbner kommunikationen, og folk føler sig set, hørt og rørt.Når der et etableret et bånd og et fælles fundament, vil folk omkring dig være trygge ved, at du tager føringen og udøver den indflydelse, som din lederrolle formelt giver dig beføjelse til. Så de to ting i kombination, og i den rigtig rækkefølge, giver dig nøglen til et effektivt lederskab.Første del af metoden er derfor en ærlig evaluering af, om du er mest til varme eller styrke, samt hvor du er i processen med folkene omkring dig.Fælles for de to trin er, at de bygger på forskning i, hvordan vi mennesker spontant aflæser varme og styrke hos hinanden. Forskningen viser, at vi mennesker er programmerede til hele tiden at forsøge at aflæse, om mennesker, vi møder, har venlige eller uvenlige hensigter samt besidder evnen og viljen til at realisere hensigterne.Så "tricket" er, at vi kan ændre på omgivelsernes ubevidste opfattelse af os, ved at vi bevidst ændrer vores kropssprog, ansigtsudtryk, toneleje og så videre, så det understøtter vores hensigt om at vise varme eller styrke.Her er de helt konkrete ting, du kan gøre, som beviseligt og omgående vil skabe tillid, gensidighed og en følelse af nærvær og ægte interesse hos andre:- Sænk stemmen lidt, og gør den blødere - tal, som ville du berolige en ven- Del personlige historier, som viser, at du er menneskelig, åben og imødekommende.- Anerkend følelser hos andre - udtryk, hvad de føler, og vis, at du forstår følelsen, også hvis det er usikkerhed over for eksempelvis forandringer.- Smil. Vi smiler, når vi er glade, og smiler du, føler vi os glade.- Stå lige over for folk, du taler med, og match deres kropssprog, læn dig interesseret fremover, når andre taler, sænk ikke hagen, undgå knyttede hænder, arme over kors og rykvise, hurtige bevægelser.Er tiden moden til at øge lederskabet og gå i retning af ikke bare at være populær og vellidt, men også beundret og respekteret, kan du skrue op for følgende knapper:- Tag kontrol over dig selv, mærk dig selv og stol på din styrke. Styrke kommer indefra.- Tal med overbevisning i stemmen. Sig det, du vil, og stop så igen.- Skjul eventuel tvivl og usikkerhed, vis entusiasme og overbevisning.- Kommuniker, at der ro på, kontrol over tingene, god balance og stabilitet- Rank dig, fyld brystkassen med luft, undgå urolige bevægelser, og lad være med at pille ved ting, vippe med foden og så videre. Brug gerne markant kropssprog som for eksempel at "skære med hånden", rynkede bryn og løftet hage.Når du har ramt det rette niveau af varme eller styrke, er det tid til at balancere.De bedste ledere er dem, der formår at integrere varme og styrke. Gør du det, opfatter dine omgivelser dit lederskab som en reel gave, ikke en potentiel trussel.