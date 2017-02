Så meget spenderer en iPhone-bruger årligt på apps

App-forbruget er i stigning på amerikanske iPhones, hvor sidste års helt store spilledille Pokémon Go sætter sit præg på forbruget.

Apps var det helt store, da iPhone-telefonen fik debut for knap 10 år siden.Nu kunne smartphone-brugere hente dedikerede applikationer til afvikling på telefonen frem for at skulle fedte med hjemmesider, der dengang i 2007 sjældent var optimerede til mobilbrug.Dataanalysevirksomheden Sensor Tower har for 2016 opgjort forbruget på betalingsapps i iPhone-butikken, og det udgjorde sidste år i gennemsnit 40 dollar (283 kroner) per amerikanske iPhone-bruger.Det er en stigning på fem dollar i forhold til 2015.Den helt store indtjeningskilde i Apples app-butik er spil, som gennemsnitsbrugeren sidste år spenderede 27 ud af de 40 app-dollar på.Også selvom gennemsnits-iPhone-brugeren i 2016 havde 0,6 færre spil installeret på Apple-telefonen i forhold til 2015.Sidste års store spil-succes, Pokémon Go, har uden tvivl været med til at hæve gennemsnitsindtjeningen per iPhone-bruger.Samtidig er underholdningskategorien også i vækst. Det sker blandt andet efter, at en tjeneste som Netflix er blevet registreret i Apples App Store i slutningen af 2015.Underholdningskategorien oplevede mellem 2015 og 2016 en vækst på 130 procent, eller et gennemsnitsløft fra en dollar per bruger til 2,3 dollar per bruger sidste år.Sensor Towers app-undersøgelse er baseret på omkring 132 millioner amerikanske iPhones.Data stammer fra selskabets egen intelligence-platform og databanken hos forbruger-analysevirksomheden CIRP, skriver Sensor Tower på sin hjemmeside.