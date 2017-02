Skat vil hjemtage forretningskritiske systemer: Nu advarer IT-Branchen om konsekvenserne

Skat opretter intern DevOps-afdeling. Samtidig lægges op til et større opgør med de traditionelle it-udbud, og Skat vil også hjemtage forretningskritiske systemer. Helt forkert strategi, advarer IT-Branchen.

"Jeg tror ikke, at der kommer noget godt ud af, at man skaber en stor it-udviklingsafdeling, som selv skal udvikle den særlige løsning til Skat. Det, tror jeg, bliver forfejlet og skaber et offentligt monopol på et meget vigtigt område."

Birgitte Hass er direktør i IT-Branchen.

"Skat er i gang med at opbygge en intern it-udviklingsorganisation for at hjemtage en række forretningskritiske systemer."

"Der har været nogle problemer, men det er meget forkert at at føre det over til, at alting bliver godt, hvis man bare hjemmeudvikler."

"Det, vi skal hen til, er at have en god og ordentlig dialog mellem kunde og leverandør og undgå de her store, låste og meget detaljerede kravspecifikationer med meget rigide krav.

Det vækker bekymring i IT-Branchen, at Skat lægger op til et større opgør med de traditionelle it-udbud, og at Skat vil hjemtage forretningskritiske systemer."Skat prøver at reparere et problem med nogle forkerte midler. De bedste løsninger skabes i en fri konkurrence, hvor de, der er eksperter i it-systemer - baseret på gode udbudsvilkår - leverer løsninger, der fungerer," lyder det fra Birgitte Hass, der er direktør i IT-Branchen.Som Computerworld skrev i sidste uge, har Skat sat gang i oprettelsen af en helt ny intern DevOps-afdeling (udvikling og drift)."Til at begynde med planlægger vi, at der skal være omkring 20-25 medarbejdere fast i denne her DevOps-funktion," har Martin Wood, der er fungerende underdirektør i Skats drifts- og udviklingscenter, forklaret til Computerworld."Det er både tool-specialister, cloud-arkitekter, cloud-driftsfolk, infrastruktur-folk, udviklere, Scrum masters, service-designere og den slags."I et aktuelt jobopslag hos it-jobbank søges en kontorchef til Skats nye afdeling.Her kan man blandt andet læse: "Skat er i gang med at opbygge en intern it-udviklingsorganisation for at hjemtage en række forretningskritiske systemer.""Med den nye funktion tilbyder vi en unik stilling, hvor du kommer til at sidde helt centralt i en omfattende forandringsproces, hvor en lang række systemer, der har været outsourcede, igen skal varetages af Skat."Skat har samtidig oplyst til Computerworld, at DevOps-afdelingen meget vel kan blive større end de 20-25 medarbejdere på sigt."Det er den hårde kerne, men i takt med, at vi tager projekter ind, vil vi lave nogle større teams. Meningen med vores DevOps-kontor er, at de (medarbejderne, red.) skal kunne tage ud og supportere udviklingsprojekterne," forklarede Martin Wood fra Skat i sidste uge."Det vil på sigt vokse, og i takt med at vi udvikler og vedligeholder systemer, kan vi meget vel starte et DevOps-kontor nummer to, tre og fire," sagde han videre.Birgitte Hass, der er direktør i IT-Branchen, er dog ikke begejstret for meldingerne fra Skat."Jeg mener, at det er den helt forkerte strategi, hvis Skat betragter sig selv som den førende it-ekspert. Det kvæler konkurrencen, og det ødelægger det frie marked, der er til glæde for hele det danske samfund.""Der har været mange velfungerende udbud, hvor der er kommet løsninger, der i dag er i drift og fungerer.""Men der har sandelig også været nogle problemer, og det er rigtigt, at man har haft nogle udbud, hvor rigtig mange leverandører skulle levere hver sin løsning ind omkring noget i centrum, der måske ikke var designet helt optimalt.""Der har været nogle problemer, men det er meget forkert at at føre det over til, at alting bliver godt, hvis man bare hjemmeudvikler," siger Birgitte Hass til Computerworld."Vi skal tværtimod arbejde med nogle dialogbaserede tilbud og nogle mere fleksible samarbejdsformer," lyder det videre fra IT-Branchen."Det er absolut relevant, at Skat har ekspertise inhouse, og at man forstår, hvad det er for et fagområde, og hvad it-projektstyring og it-udbud er. Det er super vigtigt.""Men jeg tror ikke, at der kommer noget godt ud af, at man skaber en stor it-udviklingsafdeling, som selv skal udvikle den særlige løsning til Skat. Det, tror jeg, bliver forfejlet og skaber et offentligt monopol på et meget vigtigt område.""Man skal i stedet sætte udbuddene fri - og gerne i nogle mindre klumper. Man skal skabe et konkurrencebetonet frit marked.""Jeg frygter simpelthen, at de ikke er de bedste i verden til at udvikle et nyt skattesystem. Det bliver en monopol-løsning, og det er ikke godt for Skat eller for det danske samfund. Det giver ikke optimale løsninger.""Vi kan ikke løbe fra, at der har været nogle forfejlede projekter i Skat. That's a fact.""Det, vi skal hen til, er at have en god og ordentlig dialog mellem kunde og leverandør og undgå de her store, låste og meget detaljerede kravspecifikationer med meget rigide krav.""Man prøver at forudsige en fremtid, man først kommer til at kende i detaljer, efterhånden som projektet skrider frem - det er simpelthen et forkert værktøj.""Og så ville det jo være ønskeligt med en mere digitaliseringsparat lovgivning," tilføjer Birgitte Hass fra IT-Branchen.Computerworld spurgte i sidste uge også Martin Wood, fungerende underdirektør i Skats drifts- og udviklingscenter, hvad det er, der er så interessant ved DevOps for Skat?"For det første er det et alternativ til det udbuds- og outsourcings-paradigme, som vi har haft både på godt og ondt. Vi har haft masser af succeshistorier, men også nogle historier, hvor tingene har taget for lang tid for vores forretning.""Så der er helt sikkert et hastighedselement i det. At kunne lave en prototype og få det testet og vurderet hurtigt. Det er fail fast eller videre til næste iteration af udviklingen," forklarede Martin Wood i interviewet, som du kan læse i fuld længde her Skat forklarede desuden også:"Det kan godt være, at vi så lægger det ud til en leverandør, når vi har udviklet på det.""Men hvor vi før har kørt udbud på alt fra applikationer til serverdrift og infrastruktur, vil vi gerne have fat i nogle mindre udviklingshuse, som kan lave nogle specifikke opgaver for os, og så bliver det på vores infrastruktur og i vores cloud.""På den måde bliver det meget nemmere for os at tage det hjem bagefter og drifte det selv. Så hastighed og fleksibilitet er de to ting, der er vigtige for os," lød det fra Martin Wood.