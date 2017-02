Nye bredbåndsløsninger buldrer frem: Trådløst 5G kan snart levere det samme som fiber

4G-sendemast hos TDC.

Faste bredbånds-abonnementer, der er baseret på 4G og 5G, står til at skabe store forandringer på bredbåndsmarkedet.

Danmark hører til blandt de lande i verden, hvor der er bedst adgang til hurtigt bredbånd via både fiber, kobber, kabel-tv og de trådløse LTE-netværk.Der er dog mange steder i verden, hvor det kniber med de kablede forbindelser, og derfor er såkaldt 'fixed wireless'-bredbånd også en model, man arbejder på højtryk med i teleindustrien - også her i Danmark.Det er 4G og især de kommende 5G-netværk, der vil gøre det muligt at satse 100 procent på trådløst bredbånd til de faste bredbåndsløsninger, der i dag typisk er leveret via kabler.Det ventes, at antallet af abonnenter til fixed wireless-bredbånd på globalt plan vil stige med 30 procent om året frem mod 2022 til over 150 millioner.Det vurderer analysefirmaet ABI Research i en ny analyse."En eksponentiel vækst i 4G LTE-dækningen og -kapaciteten driver væksten i trådløse services inden for fixed bredbånd-adgang, mens fiber-to-the-home (FTTH), xDSL og kabel-teknologier når næsten 50 procent af husstandene globalt.""Efterhånden som 5G-standardiseringen begynder at blive komplet, vil teknologien accelerere udrulningen af fixed wireless signifikant på verdensplan.""5G-teknologi vil fuldstændig transformere udrulningen af fixed wireless bredbånd-netværk," udtaler Khin Sandi Lynn, der er analytiker hos ABI Research.Analysefirmaet peger på, at det bliver afgørende, at 5G får en hastighed og kapacitet, der normalt ikke ses på de trådløse netværk."Forsøg viser, at teknologiens overlegne ydelse i forhold til LTE vil gøre det muligt for operatører at udrulle 5G som fixed wireless-bredbånd i tæt befolkede områder.""Det vil muliggøre fiber-lignende bredbåndsservices, der kan understøtte bredbåndskrævende applikationer, uden at der er behov for at installere fiberoptiske kabler hos den enkelte husstand."Her i Danmark har 4G over de seneste år ført til et sandt boom i datatrafikken over de trådløse forbindelser.Datatrafikken er således 20-doblet siden 2010, så hvert hvert mobile bredbåndsabonnement nu i gennemsnit bruger 24,1 GB data per halvår eller 4 GB per måned, ifølge Energistyrelsens rapporter.Fastnet-bredbånd fylder dog fortsat langt, langt mere end det mobile bredbånd, når det kommer til, hvor danskerne sender og modtager data.Hvor det gennemsnitlige forbrug af data per abonnement på mobilnettet er på 4 GB, så ligger det gennemsnitlige forbrug på en fiberforbindelse på 200 GB per abonnement per måned.Eller sagt på en anden måde: Forbruget på en fiberforbindelse er 50 gange højere end på en mobilforbindelse. Læs mere om det her: Bredbånd med kabel eller over mobilnettet? Sådan ser danskernes data-forbrug ud Selvom Danmark generelt har nogle af de hurtigste og bedst dækkende mobilnetværk i verden, er WiFi også fortsat en helt central netværksteknologi for de danske mobilbrugere, der ifølge OpenSignal bruger over 56 procent af tiden på WiFi frem for 3G eller 4G.