Apple snart klart med enormt hovedkvarter: Første ansatte rykker ind om få måneder: Se billederne her

Om få måneder begynder Apple at flytte sine medarbejdere nogle få hundrede meter ned ad gaden til sit nye hovedkvarter, det futuristiske og energivenlige Apple Park. Se billederne her.

Apple Park er stadig under opførelse, men er snart klar til indflytning.

Sådan kommer facaden til at se ud. (Skærmdump: Apple)

Apples nuværende hovedkvarter ligger til højre i billedet, mens den runde struktur til højre er Apple Park.

The Steve Jobs Theater kommer til at ligge højest på området. (Foto: Apple).

Taget bliver dækket af solceller.

De seks kvadratmeter buede glasruder er fremstillet i Tyskland og fragtet til USA.

Apple er ved at lægge allersidste hånd på selskabets enorme hovedkvarter, der med sit stærkt futuristiske design mest minder om et rumskib, der har lagt sig til ro i en skov.Hovedkvarteret bliver da også kaldt ‘The Spaceship,' men får det officielle navn ‘Apple Park.' Det ligger nogle få hundrede meter fra Apples nuværende hovedkvarter.Ifølge Apple er der endelig klarmelding på det store byggeri om cirka halvanden måned, hvor de første medarbejdere vil begynde at rykke ind.Der vil dog i en periode derefter fortsat være forskellige håndværkere på området, hvor de vil finpudse og blandt andet anlægge de udendørs områder.Hele området, som det nye Apple-hovedkvarter ligger i, er på 175 hektar - altså 1,75 kvadratkilometer. Grunden har tidligere tilhørt Hewlett-Packard.Det har tidligere været fremme, at byggeriet af det nye hovedkvarter koster Apple omkring 30 milliarder kroner, hvilket er noget mere end først forventet. Prisen er blandt andet steget, fordi Steve Jobs nåede at stille høje krav til materialevalget inden sin død.Selskabet har dog råd til det. Apple er nemlig blandt de mest indtjenende nogensinde i verdenshistorien. Alene i det seneste kvartal landede selskabet næsten en million kroner på bundlinien hvert eneste minut døgnet rundt.Det er planen, at hovedkvarteret skal være arbejdsplads for i alt 12.000 medarbejdere, som skal på plads i bygningen i løbet af et halvt års tid.Apple Park er det sidste Apple-'produkt,' som selskabets kendte medgrundlægger, Steve Jobs, fandt på, inden han døde 5. oktober 2011.Steve Jobs havde en ide om, at det nye hovedkvarter skulle være noget absolut fantastisk og en bygning, der innovativt og designmæssigt skulle være banebrydende.Apples nuværende hovedkvarter er daglig arbejdsplads for omkring 2.800 ansatte, men selskabet har længe haft behov for mere plads.Du kan se Apples nuværende HQ på adressen 1 Infinite Loop på Google Maps her . Det nye HQ ligger nogle hundrede meter mod øst.Det nye hovedkvarter i Apple Park består af en cirkelformet bygning på 853.000 kvadratmeter beklædt med seks kvadratkilometer buet glas fremstillet i Tyskland.Alt bliver poleret, så vægge, gulve og lignende kommer til at fremstå glatte og næsten uden fugninger.Bygningen er tegnet af stjernearkitekten Norman Foster.Under bygningen har Apple indrettet parkeringskælder i to etager med plads til i alt 4.600 biler. Hertil kommer nogle tusinder udendørs parkeringspladser.Der findes i bygningen blandt andet et stort auditorium, som har fået navnet ‘The Steve Jobs Theater,' som ligger allerøverst i bygningen med udsigt over området.Adgangs-porten til bygningen er seks meter høj glascylinder med et loft i ‘metallisk kulfiber', som man træder igennem.Apples topchef, Tim Cook, siger, at bygningen skyldes Steve Jobs."Han forestillede sig, at Apple Park skulle blive hjemsted for innovation for mange kommende generationer. Arbejdsområder og parkerne er designet til at inspirere og til at gavne miljøet. Vi har bygget en af de mest energieffektive bygninger i verden, og hele campus vil køre helt på vedvarende energi," siger han.Således vil taget blive dækket af et solcelle-anlæg på 17 megawatt, hvilket ifølge Apple gør det til et af ‘de største på kloden.'Bygningen er desuden tegnet til naturlig ventilation. Det betyder, at der ikke er behov for airconditionering eller varme i ni af årets tolv måneder, oplyser Apple.Det bliver iøvrigt muligt for turister og andre at besøge visse dele af den futuristiske bygning, når den står klar - blandt andet en cafe og et besøgscenter.Er du interesseret i at se de nøjagtige tegninger og dokumenter over byggeriet, kan du finde dem på Cupertino-bystyrets website her: