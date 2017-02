Test slår fast: Nye Ryzen-processorer fra AMD er mere kraftfulde end Intels bedste

AMD har fremvist benchmark-resultater, der viser, hvad vi kan vente af selskabets nye Ryzen-processorer.

AMD's kommende Ryzen-processorer er et af de mest omtalte og hypede produkter i mands minde: En sand Messias, der skal true Intel som kongen på den høje trone med mere kraftfuld hardware til en lavere pris.Og det ser ud til, at historierne er sande.I forbindelse med et presse-event løftede AMD sløret for nye benchmarks i det populære og respekterede CineBench-program for at vise, at AMD's Ryzen slår Intels bedste og fineste.Det skriver Pcworld.com I AMD's demonstration matchede AMD's kommende Ryzen 7 1700X-chip Intels Core i7-6900K.Det mest imponerende er dog prisforskellen: Ryzen 7 1700X koster 399 dollars (direkte omregnet til 2.800 kroner) kontra Intels Core i7 6900K med en pris på 1.089 dollars (direkte omregnet til 7.600 kroner - reel dansk pris 8.500 kroner).Og Ryzen 7 er ikke engang AMD's bedste Ryzen-processor.AMD's bedste af de nye Ryzen-processorer er Ryzen 7 1800X, der ifølge AMD's benchmarks i CineBench slår Intels i7 6900K med en CineBench-score på 1.601.Intels Core i7 6900K har en score på 1.542.Også i både renderingsprogrammet Handbrake og i spil slår Ryzen 7 1800X Intels bedste, og AMD's Ryzen 7 1800X koster kun 499 dollars (direkte omregnet til 3.500 kroner).Benchmark-scoren er imponerende og formodentligt retvisende, men en egentlig test af processorerne kommer først på et senere tidspunkt, når de nye chips bliver sendt ud til verdenspressen.Uanset om du sidder og overvejer nye AMD-chips til din næste desktop-maskine, kan AMD's nye processorer betyde et stort skift i processormarkedet.Intel har mere eller mindre haft monopol på markedet for computerprocessorer, og AMD's Ryzen kan være med til at presse Intels priser ned eller innovationen frem.