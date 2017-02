Rapport: KMD har udviklet for få standardkomponenter i omstridt ATP-projekt i strid med aftale

Mere end halvdelen af de komponenter, som KMD har udviklet til ATP i omstridt kæmpeprojekt, er særlige KMD-komponenter, selv om aftalen var, at størstedelen skulle være standard-komponenter, viser ny rapport.

Mindre end halvdelen af de komponenter, som KMD indtil videre har udviklet til ATP i et omstridt kæmpeprojekt, er reelt standardkomponenter, mens størstedelen af de udviklede komponenter er særlige KMD-komponenter.Sådan lyder konklusionen i en ny rapport, som KMD og ATP i fællesskab har fået udarbejdet af upartiske konsulenter i forbindelse med selskabernes strid om leveringen af it-systemet Social Pension, som er forsinket med mindst 15 måneder.Parterne er så uenige om projektet, at ATP tidligere har krævet, at KMD tilbagebetaler en halv milliard kroner, ligesom ATP har truet med at ophæve kontrakten med KMD.Det er TV 2, der har fået indsigt i den pågældende rapport.Det ellers aftalen, at KMD skulle sørge for, at størstedelen af komponenterne i Social Pension skulle være standardkomponenter, da KMD i foråret 2015 vandt opgaven foran blandt andet CSC, EG, IBM og Netcompany.Dengang lød meldingen, at systemet skulle udvikles på en standardplatform fra SAP.Ideen med det var netop, at gøre ATP mindre afhængig af KMD, hvis man på et tidspunkt vil kaste sig ud større tilretninger eller udbygningerne af det nye udbetalingssystem, fortalte ATP dengang til Computerworld."Vi har lagt meget vægt på, at få et system, som er baseret på kendt teknologi, som fremadrettet både er godt og sikker at drifte og vedligeholde," sagde Hans Christian Jelstrup, underdirektør i ATP, til Computerworld i forbindelse med ordren.Standardkomponenter gør kundens afhængighed af en leverandør mindre, mens specielt udviklede komponenter typisk har det med at øge afhængigheden af den leverandør, der har udviklet komponenten.Flere af de tidligere monopol-leverandører af it-systemer til det offentlige har i høj grad opbygget deres monopol-forretninger på netop special-udviklede systemer.Det gælder både KMD og CSC.Computerworld har således tidligere afsløret, at en række af disse store og dyre evigheds-systemer i strid med udbudsloven ikke har været sendt i udbud i årevis, da der reelt ikke har været alternative muligheder.ATP har tidligere beskyldt ATP for at score 23 millioner kroner hver eneste måned, systemet er forsinket. Dette skyldes, at Social Pension skal erstatte et af KMD's langt dyrere monopolsystemer.Samme kritik retter kommunerne for tiden mod KMD. De truer direkte med at udelukke KMD fra fremtidige ordrer.KMD-topchef Eva Berneke har kategorisk afvist, at KMD skulle spekulere i at forsinke systemerne for egen vindings skyld.Til TV 2 meddeler KMD, at selskabet 'ikke deler vurderingen af, at systemet ikke lever op til kontrakten i forhold til brugen af standardkompenter.'Læs også: