Vigtig 5G-aftale er i hus: Her er de vilde hastigheds-specifikationer for 5G

4G-sendemast hos Telenor.

Teleindustrien er nået til enighed om de hastigheds-specifikationer, der skal gælde for 5G-teknologien.

5G-netværk med turbo-hastigheder og masser af netværkskapacitet til selv de mest bredbåndskrævende applikationer er nu kommet et skridt nærmere.Det meddeler den internationale teleorganisation ITU En arbejdsgruppe med repræsentanter fra industrien er netop nået til enighed om de centrale specifikationer for 5G, IMT-2020, som ventes at blive endeligt vedtaget på et møde til november."IMT-2020 vil være det globale omdrejningspunkt for alle aktiviteter, der er relateret til bredbåndskommunikation og internet of things i fremtiden - som vil berige vores liv på måder, som vi endnu ikke kan forestille os," lyder det fra ITU."IMT-2020-standarden vil blive det globale kommunikationsnetværk i de kommende årtier og har kurs mod at være på plads i 2020," lyder det videre.ITU forventer nu en lang række pilotprojekter og test i industrien, der på sigt skal føre os frem til de kommercielle 5G-netværk.I det konkrete dokument , som arbejdsgruppen under ITU er nået til enighed om, kan man blandt andet læse om de hastigheds- og kapacitets-specifikationer, der kommer til at gælde for 5G.Det fremgår blandt andet, at peak data raten kommer til at lyde på 20 Gbit/s i downlink og 10 Gbit/s i uplink.Samtidig er der dog et afsnit med detaljer om, hvilke hastigheder, som brugerne kan vente at opleve i den virkelige verden.Her lyder det, at 'downlink user experienced data rate' vil være på 100 Mbit/s, mens uplink står til at blive på 50 Mbit/s.