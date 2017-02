Drejer nøglen om: Selskab bag dansk smartphone konkurs kun et år efter lanceringen

Selskabet ID2Me med tidligere dansk landechef for Nokia i spidsen er gået konkurs. Dermed slukker drømmen om den dansk-udviklede Android-smartphone med et særligt interface.

Godt et år efter lanceringen af en af de få dansk-udviklede smartphones er det endegyldigt slut.Selskabet ID2ME drejer nøglen om og er ifølge Statstidende gået konkurs. Du kan læse notitsen i Statstidende her. Dermed nåede ID2ME aldrig at komme godt på vej med ambitionen om at få selskabets smartphone, ID1, gjort til en regulær spiller på smartphonemarkedet.Konkursen kommer i kølvandet på selskabets eneste årsregnskab, som viste et overskud på godt en halv million kroner samt en egenkapital på 4,4 millioner kroner.Selskabets aktiver bestod dog her alene af tilgodehavender for næsten 12 millioner kroner samt et mindre udskudt skatteaktiv."Vores produkter er lanceret på det tyske marked i marts 2016 og i maj fulgte det svenske. Der er derfor sket en udvidelse af organisationen således, at ressourcerne på dette område er klar til den forventede yderligere stigning i aktivitets-niveau," skrev ID2ME i regnskabet.Videre skrev ID2ME her, at lanceringen på et ny marked 'kan være afgørende for, hvorvidt der kan skabes tilstrækkelige indtægter til dækning af selskabets løbende driftsudgifter," hed det.Desuden påpeges det, at selskabets drift vil være 'afhængig af kapital fra eksisterende investorer eller fra andre.'"Det er ledelsens opfattelse, at selskabet er attraktiv investerings-case og at den nødvendige kapital vil blive stillet til selskabets rådighed," lød det i regnskabet.Ideen med den nye smartphone at sigte efter de unge og de app-glade med det særlige design af smartphonen, der bød på en særlig cirkel-opbygning af telefonens ‘skrive-bord.'Netop denne opbygning af var hele grundideen bag telefonen, fortalte selskabets direktør, Christina Agger, til Computerworld, da telefonen blev lanceret for et år siden.ID2ME var indtil konkursen ejer af Christina Aggers holding-selskab, Agger Electronic Holdning Aps, samt LKM Eno Invest ApS ejet af Lisbeth Enø Larsen, hvor sidstnævnte havde en oplyst ejerandel på mellem 15 procent og 20 procent, mens Agger Electronic Holdning ifølge det oplyste sad på en ejerandel på mellem '67 procent til 90 procent.'Her fortalte hun nemlig, at ideen til telefonen opstod en oktoberdag i 2014,, da hendes søn opgivende spurgte, hvorfor hun ikke byggede en smartphone, hvor man kan "swipe" for at finde apps.Det tog 14 måneder og kostede 10 millioner kroner at udvikle telefonen, der blev delvist finansieret via et Kickstarter-projekt, hvor interesserede kunne spytte 1.600 kroner i projektet. Grundlaget var softwaren med navnet 'One Touch Software.'Du kan læse og se hele interviewet med Christina Agger her:Inden etableringen af ID2ME havde Christina Agger gennem 15 år haft forskellige topstillinger i den danske telebranche som dansk landechef for Nokia, salgsansvarlig for Lumigon og indkøbsdirektør i Telia.Ideen var at gøre det muligt at nå alle apps alene ved brug af en tommelfinger.Computerworld testede også Android-baserede ID1, men vores anmelder var ikke videre begejstret for selve samlekvaliteten, da det på testmodellen eksempelvis var muligt at se ind i samlingen mellem skærm og chassis, ligesom kameraet ikke vakte den store begejstring.Oprindeligt havde ID2ME indgået aftale med Elgiganten og Telia om forhandling af telefonen, der blev samlet i Kina. Telefonen blev dog relativt trukket af hylderne.Det har ikke været muligt for Computerworld at få en kommentar fra ID2ME.