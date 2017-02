Sendte en million routere til tælling med malware-angreb: Nu er 29-årig formodet gerningsmand anholdt

Foto: Anders Engelbøl.

Næsten en million routere brød sammen på grund af et stort malware-angreb. Nu har politiet anholdt den formodede gerningsmand.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

En britisk mand er netop blevet anholdt og sigtet for at være gerningsmanden bag et malware-angreb, der kappede forbindelsen til internettet for næsten en million bredbånds-kunder.Det store malware-angreb, der i november sendte næsten en million routere til tælling hos internetgiganten Deutsche Telekom, fandt sted ved hjælp af malwaren Mirai.Deutsche Telekom har forklaret, at routerne faktisk var beskyttet mod malwaren, og at det derfor ikke var selve malwaren, der skabte problemerne."I vores tilfælde blev routerne ikke inficeret, angrebet var ikke succesfuldt. Men på grund af angrebet blev kundernes routere overloadede og crashede," lød det før jul i en orientering til kunderne.Nu meddeler tysk politi, at man har anholdt en britisk mand i en lufthavn nær London, og at han formodes at være ansvarlig for angrebet mod Deutsche Telekom.Flere medier skriver, at der er tale om en britisk mand på 29 år, og politiet i Tyskland har ifølge V3.co.uk udsendt denne udtalelse:"Briten er sigtet for forsøg på computer-misbrug i en meget alvorlig sag. Han er mistænkt for at have udført et angreb mod internettet i slutningen af november, der betød, at over en million Deutsche Telekom-kunder ikke længere kunne anvende deres internetforbindelse.""Målet med angrebet skal have været at overtage routerne og integrere dem i et botnet, som den sigtede stod bag."Det fremgår ikke af nogle af de internationale medier, hvordan den sigtede brite forholder sig til anklagerne.