Telefon, bærbar og tablet skal smeltes sammen: Derfor dur de gammeldags produkter ikke til den nye generation af forbrugere og ansatte

Klumme: De såkaldte millenials er på vej ind på arbejdsmarkedet, og det bliver en udfordring for teknologiproducenterne. Det afføder formentlig en helt ny produktkategori.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Surftown A/S Ny virksomhed og ny hjemmeside - her er tre klassiske showstoppers Styr på SEO, design og brugervenlighed? Det er ikke altid nemt. Få de gode råd til din hjemmeside her. | Læs mere

For den yngre generation er det ikke længere er nok, at teknologi bare virker.

På trods af dette, ignorerer mange hardwareproducenter stadig truslen fra it-kriminelle og den risiko, der er for, at deres produkter bruges til i hackerangreb på virksomheder.

Annonce:

I år vil vi se endnu flere omvæltninger inden for blandt andet pc'er og print, der vil nytænke teknologien og ændre den måde, som vi bruger den på.De vigtigste tendenser i den forbindelse er en ny ung generation med nye behov, bedre sikkerhed i vores enheder og udbredelsen samt kommercialiseringen af 3D-print og AR/VR.En af de vigtigste trends, der vil sætte sit præg på teknologiudviklingen i 2017, er altså den voksende gruppe af millenials . De har en voksende købekraft samtidig med, at de er på vej ind på arbejdsmarkedet.Denne gruppe af forbrugere og kommende medarbejdere har et mindset, hvor grænserne mellem privatliv og arbejde udviskes. De tænker ikke i kasser men efterspørger produkter, der kan løse deres behov for at være på hele tiden, uanset om det er på jobbet eller i fritiden.De første tegn på hvad denne udvikling kommer til at betyde for teknologien i 2017, så vi allerede på Consumer Electronics Show i Las Vegas, der kickstartede årets nyheder med en lang række nye produkter.Her blev det for alvor tydeligt, at alle producenter af computere til både forbrugere og professionelle nu satser benhårdt på at udvikle og sælge produkter, der gør op med de traditionelle produktkategorier som desktop og laptop.For den yngre generation er det ikke længere er nok, at teknologi bare virker.Pc'er skal også være fleksible, have et let og lækkert design og den rette ydelse, så det er muligt at løse alle former for krævende opgaver, uanset om det er til privat og professionel brug.Her vil vi se endnu flere pc'er målrettet premium-segmentet med ekstra hestekræfter og nye formfaktorer, hvor blant andet hybrider og 2-i-1 modeller gør det muligt at få brugeroplevelsen fra både en tablet og almindelig bærbar i et produkt, samt en helt ny type af 3-i-1 produktkategori, der kombinerer smartphone, bærbar og tablet i en samlet løsning.3D-print er et andet område, som vi helt sikkert vil se flere virksomheder begynde at udforske i 2017 i takt med, at teknologien modnes.3D-print har efterhånden eksisteret i en del år, og nu har flere virksomheder som Nike og BMW allerede meldt ud, at de i langt højere grad vil benytte sig af det i deres udvikling og produktion.Med et estimeret marked på til op 12 milliarder dollars inden for fremstilling, er det svært at overdrive potentialet for 3D-print, der ikke kun vil have enorme konsekvenser for produktionsindustrien, men også inden for eksempelvis byggebranchen og sundhedssektoren, hvor produktudvikling og innovation vil tage helt nye former.Derudover vil vi for alvor og begynde at se vækstpotentialet i augmented og virtual reality.Analyseformaet IDC forudser, at markedet kan udgøre helt op til 162 milliarder dollars i 2020, hvilket helt naturligt gør det til et område, som mange teknologiproducenter satser på.Selv om der lige nu er meget fokus på de forskellige briller, som udvikles, vil fremtidens AR/VR til underholdning, design og fremstillingsindustrien kræve masser af rå regnekraft, som gør det ekstra interessant for producenter af workstations.Lad mig til sidst nævne en af de vigtigste fejl, som vi skal lære af i 2017:Vi må ikke længere glemme at indtænke it-sikkerheden i vores produkter fra start.I 2016 så vi, hvor overraskende let det er at udnytte sårbarheder i mange af IoT-enhederne på markedet, hvor overvågningskameraer, printere og babyalarmer blev overtaget i kæmpe botnets til at foretage massive hackerangreb.På trods af dette, ignorerer mange hardwareproducenter stadig truslen fra it-kriminelle og den risiko, der er for, at deres produkter bruges til i hackerangreb på virksomheder.Ved at gøre sikkerhed til en integreret del af produktudviklingen forsøger vi i hvert fald gøre vores til, at 2017 ikke bliver et nyt rekordår, hvor virksomhederne overser beskyttelsen af "glemte" produkter som printere, og vi dermed undgår, at de fortsat fungerer som en oplagt bagdør for de it-kriminelle.