ID2ME-konkurs: Her er fire grunde til at det danske mobileventyr floppede

Manglende volumen og en forsvunden investor er blandt grundene til, at den danske mobilproducent ID2ME er gået konkurs, forklarer analysechef hos IDC.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Fire ud af fem it-folk er åbne over for nyt job Mere end 2.000 danske it-folk har deltaget i it-jobbanks undersøgelse. Fire ud af fem er villige til at skifte job. | Læs mere

ID1-telefonen. Foto: Morten Sahl Madsen

ID1's software. Du styrede rundt i systemet med din ene ringer som hjulet på en gammel iPod

Kameraet var et af kritikpunkterne omkring telefonen.

Det danske mobileventyr ID2ME er under konkursbehandling efter kun et år på markedet.Computerworld erfarer, at den sidste pind i ligkisten var en pist forsvundet investor, men generelt er der fire punkter, hvor ID2ME har mødt modstand.Det fortæller analysechef os IDC, Anders Elbak, der først og fremmest peger på selve smartphone-markedet, der er præget af hård konkurrence."Allerede sidste år udtalte jeg, at det ville blive vanskeligt for ID2ME, men ikke umuligt, for smartphone-markedet er utrolig mættet og modent," siger Anders Elbak til Computerworld.92 procent af alle danskere ejer en smartphone, og derfor er det utrolig svært at komme ind som ny spiller på det danske marked. Den tendens kendetegner hele det vestlige marked, så skal du bryde ind med en ny smartphone, skal den skille sig nok ud."I Danmark køber de fleste danskere high-end telefoner som iPhones eller Samsung-telefoner i den helt dyre klasse enten nye eller brugte, og skal forbrugerne forføres af noget andet, skal det enten være prisstærkt eller have noget andet unikt," forklarer Anders Elbak.ID2ME havde hverken et stærkt og velkendt brand, banebrydende hardware eller en tiltrækkende pris. ID1-telefonen havde en startpris på 4.000 kroner samt middelmådig hardware."ID1 var en telefon i den høje middel-gruppe af smartphones, der kostede så meget, at du lige så godt kunne give en smule mere og købe en af topmodellerne fra året forinden, og det var et stort problem for ID2ME," forklarer Anders Elbak.ID2ME's mest unikke evne var softwaren, der fungerede som et roterende hjul, så du kunne vælge apps med én finger. Det fungerede, men var tilsyneladende ikke unikt nok til, at folk valgte telefonen.Som udgangspunkt var målgruppen for ID1 teenagere, der skulle have lettere ved at finde apps via telefonens software. Problemet er dog, at branding er et og alt for de unge."De fleste teenagere i dagens Danmark ejer en Apple-telefon eller en anden toptelefon, og der skal rigtig meget til, for at få dem til at skifte," siger Anders Elbak.Dertil kommer ID2ME's tanke om et fællesskab, hvor interesserede skulle mødes og sammen videreudvikle telefonen, men hele fortællingen fungerede ikke, forklarer IDC's analysechef."At man forsøger at lave en telefon, som skal være rettet mod de unge og skal skabe et fællesskab, og så sælger den som hyldevare i Elgiganten hænger slet ikke sammen. Hvis man gerne vil skille sig ud, skal man ikke sælge den igennem Elgiganten," siger Anders Elbak.OnePlus er et godt eksempel. Det kinesiske firma forstod at skabe en eksklusivitet omkring sin OnePlus One-telefon, så det blev sejt at have en OnePlus One, da man var en af de udvalgte.Et andet punkt, som rammer alle små producenter, er manglen på volumen. Hos fabrikanterne i Kina handler alt om størrelse. Hvis du er en stor producent, kommer du først i køen på de samlebånd, der ofte både samler de dyre og de billige smartphones.Er du omvendt en lille producent, er det omvendt svært at forhandle med fabrikanterne, ligesom det er svært at have indflydelse på produktionen."Hvis du ikke har volumen, så er det utroligt svært både at tjene penge, men også at få taletid hos fabrikanterne. Det bliver en standardvare, og det var ID1 mærket af," siger Anders Elbak.Inden lanceringen af ID1-telefonen havde ID2ME brugt over 10 millioner kroner. Penge som er kommet via private investorer samt en Kickstarter-kampagne, og som startede drømmen om en dansk smartphone.Men det var samtidig også en investor, som førte til en konkurs. ID2ME var sat i udstigt til en større kapitalindsprøjtning, men i sidste sekund forsvandt investoren.Og det er generelt svært at finde risikovillige investorer i Danmark, forklarer Anders Elbæk. Særligt hvis det er anden runde af kapitalindsprøjtningen, når der nu ikke har været mere momentum."Det var virkelig svært for dem at slå igennem dem. Mange sad og sagde held og lykke, og det tænkte de fleste investorer nok også. Mobilmarkedet er et marked, hvor det langt hen ad vejen kun er de helt store, som kan trække kapital," siger Anders Elbak.I dag ser du selv de store producenter kæmpe for at tjene penge på smartphones. Sony, HTC og LG er pressede i dag, og giganter som Nokia og Blackberry har allerede måtte opgive totalt.