Apple ikke i tvivl: Ny iOS-opdatering løser alvorligt iPhone-problem

Har du problemer med, at din iPhone helt uventet går kold? Apple meddeler, at problemet er (næsten) løst med ny iOS-opdatering.

I november meddelte Apple , at et "meget lille" antal iPhone 6s-enheder uventet kunne finde på at lukke ned.Dengang forlød det, at der var tale om et problem med batterierne, men kort efter viste det sig, at problemerne måske også var software-relaterede.Apple meldte således ud, at en software-opdatering til iOS ville kunne fikse problemet. Læs mere om det her Ifølge flere medier oplyser Apple nu, at opdateringen iOS 10.2.1, der udkom i slutningen af januar, har løst problemerne med uventede nedlukninger for langt de fleste brugere."Med iOS 10.2.1 kom Apple med forbedringer for at reducere de tilfælde, hvor et lille antal kunder oplevede, at deres iPhone lukkede uventet ned," lyder det i en udtalelse, Apple har sendt til Techcrunch Her skriver Apple videre:"Der er allerede opgraderet til iOS 10.2.1 på over 50 procent af de aktive iOS-enheder, og de diagnosticerings-data, vi har modtaget, viser, at der blandt den lille procentdel af vores brugere, der har oplevet problemet, er en reduktion på mere end 80 procent på iPhone 6s og mere end 70 procent på iPhone 6 i de enheder, der lukker uventet ned."Der har været en del forskellige meldinger fra iPhone-brugere, der mener at have problemer med, at telefonen pludselig går kold.En del har oplevet, at der var masser af batteritid tilbage, men at iPhonen pludselig lukker ned, hvorefter den kun kan startes op igen ved at tilslutte den til en stikkontakt.Andre har ganske enkelt bare oplevet en stærkt forringet batteritid, og forvirringen er ikke blevet mindre af, at der undervejs har været et officielt batteri-ombytningsprogram fra Apples side, der dog kun gjaldt for et bestemt iPhone-parti.Problemerne ser kun ud til at gøre sig gældende på iPhone 6 og 6s.Hvis du ikke allerede har hentet og installeret iOS 10.2.1, gør du det sådan her:Gå ind under Indstillinger - Generelt - Softwareopdatering på din iOS-enhed.