Efter børsnotering: Nets bløder en halv milliard i nyt regnskab

Firmaet bag Dankortet og NemID Net ser positivt på fremtiden trods kæmpe underskud.

Virksomheden bag Dankortet og NemID, Nets, tabte sidste år 584 millioner kroner.Et tab, der ifølge Nets blandt andet skyldes særlige udgifter i forbindelse med selskabets børsnotering sidste år.Selskabet har dog oplevet en omsætningsvækst på otte procent, der betyder, at virksomhedens omsætning nu udgør 7,4 milliarder kroner.Ifølge Berlingske Business oplyser Bo Nilsson, topchef i Nets, at han trods underskuddet er tilfreds med årets resultet og ser positivt på fremtiden."Vi har transformeret Nets med succes til at være en signifikant mere kunderfokuseret og innovationsdrevet virksomhed.""I dag har vi et stærkt grundlag for fremtidig vækst, og for 2017 forventer vi solid vækst i både omsætning og indtjening," siger han til Berlingske Business.Nets står i dag for driften af Dankortet og NemID, og i 2016 lancerede Nets desuden det såkaldte kontaktløse Dankort, der er udstyret med en chip, som gør det muligt at foretage betalinger uden at Dankortet er i fysisk kontakt med en betalings-terminal.Ifølge regnskabet har brugen af det kontaktløse Dankortet overgået alle forventninger, og i december 2016 blev 15 procent af alle Dankort-betalinger foretaget kontaktløst.En succes, der ifølge Nets kan være med til at give vind i sejlene for det såkaldte mobile Dankort, der ventes at blive lanceret i løbet af de kommende måneder.Det mobile Dankorter er en betalingsapp til smartphones.