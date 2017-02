Nu er det slut med Swipp: Om få timer er Swipp-appen totalt ubrugelig

Swipp får det endelige dødsstød i dag. Om få timer er betalings-appen ubrugelig.

Den sidste dag i februar 2017 er også den sidste dag for mobilbetalingstjenesten Swipp.Efter i dag, den 28 februar, er appen og tjenesten lukket, og alle eksisterende brugere opsagt.Swipp var et samarbejde mellem flere af landets banker, sparekasser og pengeinstitutter og var en direkte konkurrent til Danske Banks MobilePay.Tilbage i november 2016 valgte banker og pengeinstitutter dog at forlade Swipp-samarbejdet til fordel for MobilePay, hvilket var dødsstødet for Swipp.Som resultat stopper Swipp al aktivitet fra i dag.Det kan du blandt andet se på Swipps hjemmeside:"Så er det uigenkaldeligt. Vi er kede af at fortælle, at Swipp lukker pr. 28. februar 2017. Efter den dato vil du ikke længere kunne bruge Swipp-appen, ligesom man som virksomhed ikke længere vil kunne benytte Swipp som betalingsinstrument," skriver Swipp på sin hjemmeside.MobilePay er den mest benyttede danske mobil-app med over 3,2 millioner brugere.Tilbage i juni 2016 - godt tre måneder før bankerne forlod Swipp - havde Swipp 900.000 brugere.MobilePay er nu også en fælles app mellem bankerne, efter masseflugten fra Swipp.Det har også medført, at MobilePay får Konto-til-Konto-teknologien, som ellers var en af Swipps unikke funktioner.Dog ser det ikke ud til, at MobilePay kan slappe helt af. Efter flere fejlslåede forhandlinger er Nets på vej med en ny betalingsløsning i form at et digitalt Dankort.