Her er de nye Windows 10-computere fra Lenovo, Samsung og ... Porsche

Mobile World Congress har budt på flere nye computere fra blandt andet Samsung og Lenovo, men også fra en lidt uventet kant.

Lenovo Yoga 520

Lenovo Yoga 720 15

Samsung Galaxy Book

Porsche Book One

Mobile World Congress er normalt en messe for alt om mobiler og netværk, men ind i mellem sniger der sig lige en bærbar eller to med i lanceringsfesten.Kinesiske Lenovo har således lanceret tre nye Windows 10-computere, hvor mobilitet er i fokus.Lenovo Miix 320 er en lille 10-tommer hybrid-computer med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tastaturet kan skilles fra skærmen og dermed omdanne Miix 320 til en tablet.Inden i computeren sidder en Atom X5-processor og op til 128 GB lagerplads.Lenovo lancerede også Yoga 720 og 520 med forskellige skærmstørrelser.Særligt 15-tommer modellen af Yoga 720 er interessant, da den kommer både med en ny Intel Kaby Lake-processor og Nvidias nye GTX 1050-grafikkort, men samtidig er tynd nok til at kunne omdannes til en tablet.Yoga 720 kan desuden købes med en indbygget 4K-skærm.Danske priser på alle Lenovos enheder er endnu ukendte, men udkommer i løbet af den tidlige sommer.Samsung gik på scenen ved MWC uden at lancere en ny Galaxy-telefon.I stedet lancerede Samsung et par nye tablets og en tablet/bærbar kaldet Galaxy Book - en direkte konkurrent til Microsofts Surface-serie.Samsung Galaxy Book 10 og 12 er to tablet med henholdsvis 10 og 12 tommer skærme og m3 og m5-processorer.Den store 12-tommer models skærm er desuden en SuperAMOLED-skærm med HDR, hvilket burde give en flot og farverig gengivelse af HDR-film.Ligesom til en Surface Pro kan du også få en stylus til de nye Windows 10-tablets fra Samsung, og begge tablets kommer også med to USB C-porte og 10 timers batterilevetid.Der er endnu ingen danske priser eller datoer for lancering.Noget overraskende har bilproducenten Porsche også lanceret en ny computer.Book One er en computer med en 360-graders hængsel som på Lenovos Yoga-computere, og Book One ser imponerende ud.Computeren er designet af Porsche Design og højst sandsynligt produceret af Quanta, selskabet bag Amazons Fire Tablets.Book One ligner en blanding mellem Microsofts egen Surface Book og HP's Spectre x360, og kommer med en Intel i7 7500U-processor, 16GB RAM, 512 GB SSD-lagerplads og en stor mængde USB C og A-porte samt en Thunderbolt-port.Computeren bliver lige som alt andet Porsche-relateret isenkram svinedyr til en pris på 2.500 dollars - direkte omregnet til 17.000 kroner.