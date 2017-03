"Vi kunne jo med det samme se, at dem, som vi gerne ville ansætte, ikke følte sig godt tilpas, når til de kom til samtale på vores traditionelle kontorer"

Amazon Go er online-gigantens bud på en test-platform for fremtidens indkøb. Ved at bygge butikken får Amazon en unik indsigt i forbrugernes reaktioner.

Innovation og omstillingsparathed er tidens største buzzwords. Måske endda i så høj grad at den klassiske strategi er død for i stedet at blive afløst af en endeløs række af eksperimenter, som Bill Fischer beskriver i denne artikel hos Forbes Udfordringen er, at mange af vores ledelses- og managementfilosofier er formet ud af industrisamfundet hvor klare hierarkier, anciennitetsdrevne belønningssystemer og standardisering af produkter var succesfulde koncepter som gjorde mange virksomheder til globale konglomerater.Den modsætning kender Paul Thompson godt efter 15 år hos konsulenthuset Deloitte.Men de seneste fem år har han som europæisk chef for Deloitte Digitals knapt 2.000 europæiske ansatte haft opgaven med at skabe en ny digital organisation midt i den klassiske konsulent- og revisionsforretning.Det er en opgave, som har krævet alt den omstillingsparathed, som han i flere år har hjulpet Deloittes kunder med at opnå.Men på trods af hastige omstillinger og en svært forudsigelig fremtid advarer Paul Thompson mod at tro, at behovet for en egentlig strategi er afgået ved døden:"Uanset hvor forandringsparat og agil din forretning er, så skal du stadig have en strategi. Der er mange eksempler på succesfulde digitale forretninger, som udfordrer eksisterende firmaer. Men der er også stadig mange industrier, som er meget kapitalintensive, blandt andet transport med skibe, havne og fly som det kræver mange ressourcer at drive. Det siger sig selv, at de ikke kan have planer, som skifter hvert andet år."I det hele taget advarer Paul Thompson mod, at man lader sig forelske i teknologi. I stedet er opgaven at anvende teknologien til at gøre sig smidigere som virksomhed:"Mange af vores kunder er allerede succesfulde og er i gang med an masse forandringer. Kommer de til at ændre deres forretningsmodel i morgen, nej nok ikke. Men er de på udkig efter en måde at bære smartere og mere agile på - med teknologien", forklarer Paul Thompson og giver et par eksempler:"Meget af den digitale revolution har fokuseret på slutbrugeren, men mange virksomheder begynder nu at se på hvordan de internt kan udnytte teknologi og data. Se bare på produktion af motorer til fly eller biler.Fremkomsten af internet of things betyder, at du som producent har evnen til at styre og forudse problemer inden de opstår. Eller du kan rådgive meget specifikt om hvordan brugerne får flere kilometer pr. liter. Det er begge to eksempler på viden som kan indgå i en anden forretningsmodel end den, som producenten normalt anvender."Men vil du for alvor have nytte af de digitale muligheder, så er det ifølge Paul Thompson en anden medicin der skal til. En medicin som Deloitte og selv har måtte smage da Deloitte Digital-afdelingen skulle bygges op:"I den digitale verden er tingene mere agile. Derfor kræver det en mere helheds- og samarbejdsorienteret måde at arbejde på. Og det kræver igen at vi har hold der kan samarbejde om design-, ingeniør- og forretningsdelen med udgangspunkt i kundens problem".At kombinere den mere kreative tilgang med den daværende virksomhedskultur i betød, at Paul Thompson måtte lægge ekstra arbejde i at tiltrække en ny og anden type medarbejdere:"Vi kunne jo med det samme se, at dem som vi gerne ville ansætte inden for design og de mere kreative fag ikke følte sig godt tilpas når til de kom til samtale på vores traditionelle kontorer. Så ud over, at finde en anden måde at arbejde på, så måtte vi også indrette os på en anden måde.", forklarer Paul Thompson og understreger at han oplevede det som en sund og nødvendig tilpasning.Og i virkeligheden blev de ændringer som Paul Thompson lavede hos Deloitte Digital en form for prototype, for hvordan opgaver nu bliver løst med meget færre slides og mange flere prototyper. For i stedet for at snakke om kulturen og arbejdsformen blev der i stedet eksperimenteret."Vores tilgang er nu, at vi ikke bare skal tale om ting, vi skal også se om vi kan bygge det. Så hvor vi for fem år siden havde vi lavet en rapport, en business plan eller en tør rapport til bestyrelsen, så laver vi nu en prototype.", forklarer Paul Thompson og nævner, at Deloitte har opført en komplet interaktiv test-butik i England, så kunder inden for detailhandlen kan prøve ideer af i et velkendt miljø.En metode som Paul Thompson stærkt anbefaler alle, også selvom midlerne måske ikke rækker til en komplet test-butik.For, som han understreger, så er der i dag så meget data og så nem adgang til værktøjer og kunder, at det bare handler om, at komme i gang med at prøve ting af. For som han slutter:"Når du viser folk noget, så begynder deres fantasi at arbejde for dig."