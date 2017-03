Det skal du se: Twin Peaks 2017 kommer snart - og der er også flere andre spændende serier

Twin Peaks 2017 kommer til maj. Vi glæder os, for alene soundtracket fra orginalserien giver os stadig gåsehud.

Første halvdel af Miss Perigrines er dyster og interessant - anden halvdel er special effects og Hollywood.

"The owls are not what they seem".For fans af den originale og snart 27 år gamle Twin Peaks-serie er det et af de mest ikoniske citater, der fanger hele den fantastiske series omdrejningspunkt: Intet og ingen er, hvad de ser ud til at være.Så fik du ikke se serien tilbage i start 90'erne kan du se den nu på HBO Nordic. Enten som aflad for, hvad du nu engang lavede i stedet for at se serier for 27 år siden eller som forberedelse til fortsættelsen, Twin Peaks 2017, som får premiere i USA til maj. Og forhåbentligt kort tid derefter til de danske skærme.Men mens du venter på specialagent Twin Peaks og den kaffedrikkende Dale Cooper, er der andre, som ikke er hvad de ser ud til at være.En af dem er Bryan Finch i serien Limitless (tilgængelig på DVD), et spin-off fra filmen af sammen navn fra 2011 (filmen kan ses på Netflix).Brian er en 28-årig guitarspilledende og hasrygende antihelt. Han sover længe og drømmer om sit musikalske gennembrud selvom hans venner og bandmedlemmer for længst har set skriften på væggen og startet på voksenliv med børn og job.Altså indtil Finch under kaotiske omstændigheder får adgang til superstoffet NZT, som lader ham udnytte sin hjernes fulde kapacitet. På overfladen ligner han en sløv hipster, men bag det søvnige udtryk kører hjernen på højtryk.For med NZT bliver Finch ikke alene smart, men også i stand til genkalde sig samtlige indtryk og samtaler, han har deltaget i. Alt sammen så praktisk, at en FBI-specialenhed samler den udisciplinerede Finch op og sætter ham til at arbejde sammen med de noget mere regelrette politifolk.Umiddelbart lyder det som et lidt for slidt koncept. Men Jake McDorman, som spiller den forvoksede gymnasieelev Brian Finch, formår at få lidt humor ind i serien, når han for 12. gang prøver at pjække fra sine FBI-opgaver.Humoren er til gengæld svær at få øje på i filmen "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children", som kan ses nu på DVD/Apples iTunes. Her er temaet også, at under den normale overflade, gemmer en alternativ verden sig.En verden hvor særlige, såkaldte peculiar, børn med særlige evner jages af en samling onde magikere med appetit på friskpillede øjenæbler.I bøgerne, som filmen er løseligt baseret på, er det en spændende og lidt dyster historie. Og det er filmen også - i hvert fald i den første halvdel. For i sidste halvdel af filmen har instruktøren Tim Burton tilsyneladende været på ferie.Og mens han var væk, har special effects-folkene folkene tiltvunget sig adgang til klipperummet og erstattet plottet med en omgang rodede Hollywoodske special effects, som selv den yngre del af familien nåede at blive trætte af.De anbefaler i stedet at du læser bogen, hvilket bare viser, at selv underholdningsumættelige unger heller ikke altid er hvad de ser ud til at være.